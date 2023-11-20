РТК-Сервис принял на техподдержку все оборудование Huawei на сети «Ростелекома»

Согласно анализу, проведенному РТК-Сервис за время работы по проекту, средний уровень оценки результатов работы над заявками составил 4,99 из 5 баллов, что показывает высокую удовлетворенность заказчика. При поддержке вендора этот показатель за 2022 год держался на уровне 4,98. Кроме того, эксперты РТК-Сервис в среднем решают заявку за 9,27 дня, в то время как у вендора в 2022 году на это уходило 14 дней.