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Published Сегодня, 12:52

Modified Сегодня, 12:54

Updated Сегодня, 12:54

Электричка

В Белгородской области подорожают поездки на электричках

20 ноября 2023, 12:52
Фото: 1MI
Электричка

Тариф на поездки в пригородных поездах установили в Белгородской области

Тарифы актуальны на следующий год. Изменения вступят в силу с 1 января. Тариф на проезд составит 24 рубля за одну десятикилометровую зону, следует из документов регионального правительства.

Белгородское правительство опубликовало приказы об установлении для АО «ППК „Черноземье“» тарифа на проезд пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на 2024 год.

Из документов следует, что тариф за проезд в электричке составит 24 рубля за одну десятикилометровую зону. При этом экономически обоснованным считают тариф в 104,99 рубля.

Приказы вступают в силу с 1 января 2024 года.

Напомним, что в 2022 году тариф составлял 19,98 рубля, в 2023 — 21,78 рубля. Экономически обоснованный тариф тоже был ниже: в 2022 году — 62,68 рубля, в 2023 году — 92,18 рубля.

В пригородных поездах в Белгородской области подорожает проезд
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#Общество#Белгородская область#Тариф#Новости Белгорода#Ппк черноземье#Проезд#Пригородный поезд#Электрички#Белгород#Александра Склярова
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