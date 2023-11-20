В Белгородской области подорожают поездки на электричках

Posted Сегодня, 12:52
Published Сегодня, 12:52
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
Белгородское правительство опубликовало приказы об установлении для АО «ППК „Черноземье“» тарифа на проезд пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на 2024 год.
Из документов следует, что тариф за проезд в электричке составит 24 рубля за одну десятикилометровую зону. При этом экономически обоснованным считают тариф в 104,99 рубля.
Приказы вступают в силу с 1 января 2024 года.
Напомним, что в 2022 году тариф составлял 19,98 рубля, в 2023 — 21,78 рубля. Экономически обоснованный тариф тоже был ниже: в 2022 году — 62,68 рубля, в 2023 году — 92,18 рубля.