В Астрахани произошло обрушение двух подъездов в жилом доме

Posted Сегодня, 16:35
Published Сегодня, 16:35
Modified Сегодня, 16:37
Updated Сегодня, 16:37
Вечером 16 ноября в Астрахани на Вокзальной площади обрушилась часть жилого дома. Рухнули два подъезда дома. Из пятиэтажки эвакуировали 213 человек, из них 37 детей, сообщили в МЧС.
Информации о пострадавших пока нет. Следователи устанавливают причину обрушения дома. Как сообщает СУ СК России по Астраханской области, после разбора завала следователи и криминалисты приступят к осмотру места происшествия. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
На месте работают оперативные службы. В городе открыли пункты временного размещения, уточняет губернатор Астраханской области.