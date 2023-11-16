В Астрахани произошло обрушение двух подъездов в жилом доме

Информации о пострадавших пока нет. Следователи устанавливают причину обрушения дома. Как сообщает СУ СК России по Астраханской области, после разбора завала следователи и криминалисты приступят к осмотру места происшествия. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.