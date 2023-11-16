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Published Сегодня, 16:35

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Updated Сегодня, 16:37

В Астрахани произошло обрушение двух подъездов в жилом доме

В Астрахани произошло обрушение двух подъездов в жилом доме

16 ноября 2023, 16:35
Фото: 1MI
Из пятиэтажки эвакуировали 213 человек. Информации о пострадавших пока нет.

Вечером 16 ноября в Астрахани на Вокзальной площади обрушилась часть жилого дома. Рухнули два подъезда дома. Из пятиэтажки эвакуировали 213 человек, из них 37 детей, сообщили в МЧС.

Информации о пострадавших пока нет. Следователи устанавливают причину обрушения дома. Как сообщает СУ СК России по Астраханской области, после разбора завала следователи и криминалисты приступят к осмотру места происшествия. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: ГУ МЧС России по Астраханской области

На месте работают оперативные службы. В городе открыли пункты временного размещения, уточняет губернатор Астраханской области.

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#Происшествия#Россия#Подъезд#Обрушение#Алина Харина#Астраханская область
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