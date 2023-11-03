Западные или украинские спецслужбы подозревают россияне в беспорядках в Махачкале

Posted Сегодня, 14:32
Published Сегодня, 14:32
Modified Сегодня, 14:34
Updated Сегодня, 14:34
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) узнал мнение россиян по поводу беспорядков в Дагестане. Как выяснилось, почти 80% граждан знаю о случившемся.
В конце октября 1,5 тыс. человек попытались захватить аэропорт Махачкалы. Протестующие искали среди прибывших пассажиров граждан Израиля. Знают об этом 77% россиян, причём 28% — хорошо осведомлены. Каждый второй (49%) слышал об инциденте, но без подробностей. Впервые о происшествии из опроса узнали 23% респондентов.
Большинство опрошенных эту акцию осудили. Почти каждый пятый россиянин признался, что беспорядки ему безразличны. И лишь 11% отнеслись к митингующим с пониманием.
Интересно, что 76% опрошенных уверены, что акция была организованной. О стихийном характере высказалось только 10%. Организатором беспорядков россияне считают западные спецслужбы — 26%, ещё 13% жителей страны придерживаются мнения, что за инцидентом стоят украинские спецслужбы. Ещё 11% предположили, что протест организовали лидеры среди недовольных мусульман Дагестана.
Почти по 30% опрошенных считают, что протестующие — преступники, которые нарушили работу аэропорта или являются «пособниками врага». 16% респондентов предположили, что митингующие — националисты, пропагандирующие антисемитизм, а 7% назвали их идейными борцами за интересы Палестины. Также указано, что каждый второй опрошенный выступает за то, чтобы участников беспорядков жёстко наказали.