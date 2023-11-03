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Published Сегодня, 14:32

Modified Сегодня, 14:34

Updated Сегодня, 14:34

ВЦИОМ узнал мнение россиян о массовых беспорядках около аэропорта в Дагестане

Западные или украинские спецслужбы подозревают россияне в беспорядках в Махачкале

3 ноября 2023, 14:32
Фото: Midjourney

ВЦИОМ узнал мнение россиян о массовых беспорядках около аэропорта в Дагестане

О попытке захватить аэропорт Махачкалы с целью поиска евреев знаю только 77% россиян. Три четверти россиян убеждены, что акция была организованной. Подробности сообщили на сайте ВЦИОМа.
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ВЦИОМ

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) узнал мнение россиян по поводу беспорядков в Дагестане. Как выяснилось, почти 80% граждан знаю о случившемся.

В конце октября 1,5 тыс. человек попытались захватить аэропорт Махачкалы. Протестующие искали среди прибывших пассажиров граждан Израиля. Знают об этом 77% россиян, причём 28% — хорошо осведомлены. Каждый второй (49%) слышал об инциденте, но без подробностей. Впервые о происшествии из опроса узнали 23% респондентов.

Большинство опрошенных эту акцию осудили. Почти каждый пятый россиянин признался, что беспорядки ему безразличны. И лишь 11% отнеслись к митингующим с пониманием.

Интересно, что 76% опрошенных уверены, что акция была организованной. О стихийном характере высказалось только 10%. Организатором беспорядков россияне считают западные спецслужбы — 26%, ещё 13% жителей страны придерживаются мнения, что за инцидентом стоят украинские спецслужбы. Ещё 11% предположили, что протест организовали лидеры среди недовольных мусульман Дагестана.

Почти по 30% опрошенных считают, что протестующие — преступники, которые нарушили работу аэропорта или являются «пособниками врага». 16% респондентов предположили, что митингующие — националисты, пропагандирующие антисемитизм, а 7% назвали их идейными борцами за интересы Палестины. Также указано, что каждый второй опрошенный выступает за то, чтобы участников беспорядков жёстко наказали.

Протестующие сносят ограждения аэропорта Махачкалы в поисках евреев
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