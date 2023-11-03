Западные или украинские спецслужбы подозревают россияне в беспорядках в Махачкале

Почти по 30% опрошенных считают, что протестующие — преступники, которые нарушили работу аэропорта или являются «пособниками врага». 16% респондентов предположили, что митингующие — националисты, пропагандирующие антисемитизм, а 7% назвали их идейными борцами за интересы Палестины. Также указано, что каждый второй опрошенный выступает за то, чтобы участников беспорядков жёстко наказали.