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Протестующие сносят ограждения аэропорта Махачкалы в поисках евреев

Протестующие сносят ограждения аэропорта Махачкалы в поисках евреев

29 октября 2023, 18:11
Фото: Midjourney
Толпы людей сносят ограждения аэропорта Махачкалы, пытаясь найти беженцев из Израиля, после прибытия самолета, что вызвало протесты в Дагестане и высказывания главы республики, сообщает Newstracker.

Группа людей сносит ограждения на территории аэропорта Махачкалы, надеясь обнаружить беженцев из Израиля. Видео и фотографии происшествия были опубликованы в социальных сетях с комментариями очевидцев.

Вечером 29 октября множество местных жителей собрались в аэропорту Махачкалы в связи с прибытием самолета из Израиля. Люди начали разрушать ограждения, в надежде найти евреев. Нескольким сотням человек удалось проникнуть в здание аэропорта.

Сегодня вечером самолет из Тель-Авива приземлился в городе. Безопасность пассажиров должна была быть обеспечена силами ОМОНа.

Протестные акции в Дагестане начались в эти выходные после распространения ложной информации о прибытии беженцев из Израиля. Недовольные жители вышли на улицы с требованием изгнать евреев из республики. Глава Дагестана назвал организаторов протестов врагами России.

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#Евгений Грицков#Аэропорт#Самолет#Беженцы#Махачкала#Израиль#Дагестан#Протесты
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