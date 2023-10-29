Протестующие сносят ограждения аэропорта Махачкалы в поисках евреев

Posted Сегодня, 18:11
Published Сегодня, 18:11
Modified Сегодня, 18:13
Updated Сегодня, 18:13
Группа людей сносит ограждения на территории аэропорта Махачкалы, надеясь обнаружить беженцев из Израиля. Видео и фотографии происшествия были опубликованы в социальных сетях с комментариями очевидцев.
Вечером 29 октября множество местных жителей собрались в аэропорту Махачкалы в связи с прибытием самолета из Израиля. Люди начали разрушать ограждения, в надежде найти евреев. Нескольким сотням человек удалось проникнуть в здание аэропорта.
Сегодня вечером самолет из Тель-Авива приземлился в городе. Безопасность пассажиров должна была быть обеспечена силами ОМОНа.
Протестные акции в Дагестане начались в эти выходные после распространения ложной информации о прибытии беженцев из Израиля. Недовольные жители вышли на улицы с требованием изгнать евреев из республики. Глава Дагестана назвал организаторов протестов врагами России.