В БГТУ имени Шухова наградили победителей конкурса рисунков «Я — вежливый пассажир»

Основная задача — напомнить белгородцам о важности соблюдения правил дорожного движения и поведения в общественном транспорте. Участие в конкурсе приняли школьники 8–11 лет из Белгорода, Алексеевки, Губкина и других городов области. Ребята представили работы в пяти номинациях, каждая из которых отражала определённое правило поведения.