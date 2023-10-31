В БГТУ имени Шухова наградили победителей конкурса рисунков «Я — вежливый пассажир»

Posted Сегодня, 14:35
Published Сегодня, 14:35
Modified Сегодня, 14:37
Updated Сегодня, 14:37
Основная задача — напомнить белгородцам о важности соблюдения правил дорожного движения и поведения в общественном транспорте. Участие в конкурсе приняли школьники 8–11 лет из Белгорода, Алексеевки, Губкина и других городов области. Ребята представили работы в пяти номинациях, каждая из которых отражала определённое правило поведения.
В категории «Правила посадки» (правило «Сначала выпусти пассажира, потом зайди») победила Ангелина Нестерова, на втором месте Назар Скоробогатов, на третьем — Елизавета Гвоздевская.
В номинации «Будь готов!» (правило «Подготовься к выходу заблаговременно») лучшей признана Виктория Деговцова, серебро у Вероники Титовой.
Категория «Культура поведения» (правило «Уступи место пассажирам с детьми, пенсионерам и беременным женщинам») принесла победу Анастасии Леоновой, второе место заняла Элина Шипулина, на третьем Арина Дробышева.
В номинации «Обезопась себя» (правило «При движении общественного транспорта обязательно держись за поручень») лидером стал Даниил Шихатов, второе место досталось Анастасии Смагуловой, третье — Захару Гокову.
В категории «Не создаю помех» (правило «Сними рюкзак, убери ручную кладь — освободи место для прохода пассажиров») первое место у Данилы Щербакова, второе у Снежаны Кудрявых, третье место занял Виктор Федоренко.
Особого внимания заслуживает номинация «Зрительская симпатия», где каждый желающий мог проголосовать за понравившийся рисунок. В итоге победу одержала Марианна Коротаева, на втором месте Ярослава Квашина, третье место у Василисы Бухановой.
Победителей и призёров поздравили и наградили проректор по научной и инновационной деятельности БГТУ имени Шухова Татьяна Давыденко; директор транспортно-технологического института Иван Новиков; подполковник полиции, заместитель начальника УГИБДД УМВД России по Белгородской области Андрей Назаров; подполковник полиции, заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Белгородской области Елена Чеченева; заместитель генерального директора по эксплуатации ООО «ЕТК» Равиль Дармов. Ребята получили дипломы и ценные призы от университета и ООО «ЕТК».