Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:35

Published Сегодня, 14:35

Modified Сегодня, 14:37

Updated Сегодня, 14:37

В БГТУ имени Шухова наградили победителей конкурса рисунков «Я — вежливый пассажир»

В БГТУ имени Шухова наградили победителей конкурса рисунков «Я — вежливый пассажир»

31 октября 2023, 14:35
Фото: Надежда Касымова
Вчера в БГТУ имени Шухова наградили победителей конкурса рисунков «Я — вежливый пассажир общественного транспорта». Он проходил в рамках XI областного фестиваля «НАУКА 0+» и был организован сотрудниками транспортно-технологического института БГТУ им. В. Г. Шухова совместно с ООО «ЕТК» и УГИБДД УМВД.

Основная задача — напомнить белгородцам о важности соблюдения правил дорожного движения и поведения в общественном транспорте. Участие в конкурсе приняли школьники 8–11 лет из Белгорода, Алексеевки, Губкина и других городов области. Ребята представили работы в пяти номинациях, каждая из которых отражала определённое правило поведения.

В категории «Правила посадки» (правило «Сначала выпусти пассажира, потом зайди») победила Ангелина Нестерова, на втором месте Назар Скоробогатов, на третьем — Елизавета Гвоздевская.

В номинации «Будь готов!» (правило «Подготовься к выходу заблаговременно») лучшей признана Виктория Деговцова, серебро у Вероники Титовой.

Категория «Культура поведения» (правило «Уступи место пассажирам с детьми, пенсионерам и беременным женщинам») принесла победу Анастасии Леоновой, второе место заняла Элина Шипулина, на третьем Арина Дробышева.

В номинации «Обезопась себя» (правило «При движении общественного транспорта обязательно держись за поручень») лидером стал Даниил Шихатов, второе место досталось Анастасии Смагуловой, третье — Захару Гокову.

В категории «Не создаю помех» (правило «Сними рюкзак, убери ручную кладь — освободи место для прохода пассажиров») первое место у Данилы Щербакова, второе у Снежаны Кудрявых, третье место занял Виктор Федоренко.

Особого внимания заслуживает номинация «Зрительская симпатия», где каждый желающий мог проголосовать за понравившийся рисунок. В итоге победу одержала Марианна Коротаева, на втором месте Ярослава Квашина, третье место у Василисы Бухановой.

Победителей и призёров поздравили и наградили проректор по научной и инновационной деятельности БГТУ имени Шухова Татьяна Давыденко; директор транспортно-технологического института Иван Новиков; подполковник полиции, заместитель начальника УГИБДД УМВД России по Белгородской области Андрей Назаров; подполковник полиции, заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Белгородской области Елена Чеченева; заместитель генерального директора по эксплуатации ООО «ЕТК» Равиль Дармов. Ребята получили дипломы и ценные призы от университета и ООО «ЕТК».

Фото: Надежда Касымова
Читайте также:
В БГТУ им. Шухова завершились проектно-аналитические сессии «Приоритет 2030»Студент БГТУ имени Шухова взял сразу два золота на международных играх БРИКСДружба без границ: в БГТУ рассказали о взаимодействии студентов Израиля и Палестины
#Общество#Школьники#Правила дорожного движения#Победители#Общественный транспорт#Бгту имени шухова#Конкурс рисунков#Белгород#Артем Черненко
Подпишитесь
Переломы, сотрясение: стало известно о состоянии пострадавших в ДТП белгородцев
Сегодня, 13:38
Статьи есть, поводов нет: «Потрясение» Савченко не проверяли на экстремистские цитаты
Сегодня, 12:45
«Ужасный рекорд»: снаряды ВСУ попали в дом белгородки пять раз за пять месяцев
Сегодня, 13:02
Виновный в смертельном ДТП под Белгородом водитель скрылся с места происшествия
Сегодня, 13:10
Опасный алкоголь: в отдельных белгородских районах рост отравлений — до четырёх раз
Сегодня, 09:30
Учёт не ведём: власти не ответили на вопрос о погибших при восстановлении приграничья
Сегодня, 09:45