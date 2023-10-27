В БГТУ им. Шухова завершились проектно-аналитические сессии «Приоритет 2030»

В первый день проведения проектно-аналитических сессий состоялись презентации программ стратегических проектов и ключевых политик программы развития, после чего экспертов «Социоцентра» познакомили с важными объектами университета. Второй день был посвящён работе групп специалистов по нескольким направлениям: стратегические проекты, образовательная политика, научно-исследовательская политика, инновационная политика, управление человеческим капиталом. На третий день были подведены итоги и сформулированы основные рекомендации для команды вуза.