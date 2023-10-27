В БГТУ им. Шухова завершились проектно-аналитические сессии «Приоритет 2030»

Posted Сегодня, 15:05
Published Сегодня, 15:05
Modified Сегодня, 15:05
Updated Сегодня, 15:05
В течение трёх дней команда университета работала вместе с экспертами «Социоцентра»: подводила промежуточные итоги, обсуждала корректировки и определяла задачи на перспективу. Всё это поможет повысить качество и эффективность работы вуза.
Напомним, Белгородский технологический университет имени Шухова вошёл в федеральную программу «Приоритет 2030» в марте 2022 года. Цель не только повысить потенциал вуза, но и сделать его активным участником развития региона и страны в целом. Задачи развития, разработанные на ближайшие 10 лет, постоянно корректируются.
Во время проектно-аналитических сессий в БГТУ им. В. Г. Шухова работали эксперты «Социоцентра» Алексей Емельянов, Максим Ермачков и Денис Козулин.
«Мы как эксперты „Социоцентра“ регулярно выезжаем на мероприятия, которые называются проектно-аналитические сессии. Они были введены в программу „Приоритет“ специально для того, чтобы обеспечить коммуникацию с вузами-участниками, сбор обратной связи, причём в двустороннем направлении: что могут сказать вузы и что — сама программа. Также в наши задачи входит попытаться помочь вузам разобраться со своей программой развития. Всё-таки это непростая история, это не просто документ — это судьба университета на ближайшее время»
Максим Ермачков, эксперт «Социоцентра»
В первый день проведения проектно-аналитических сессий состоялись презентации программ стратегических проектов и ключевых политик программы развития, после чего экспертов «Социоцентра» познакомили с важными объектами университета. Второй день был посвящён работе групп специалистов по нескольким направлениям: стратегические проекты, образовательная политика, научно-исследовательская политика, инновационная политика, управление человеческим капиталом. На третий день были подведены итоги и сформулированы основные рекомендации для команды вуза.
«По итогам своей работы мы формируем экспертное заключение или экспертный отчёт. Очень важно понимать, что это не аудиторская проверка, где мы фиксируем недостатки или достоинства университета, это мнение экспертов о том, что мы здесь услышали, о том, что мы здесь увидели, о том, о чём мы смогли договориться. Часть этого экспертного заключения передаётся университету в виде рекомендации эксперта по итогам работы»
Максим Ермачков
Поводя итоги работы в БГТУ им. В. Г. Шухова, эксперты также высоко оценили университетский кампус и те возможности, которые он даёт преподавателям и студентам, а также отметили повышенную искренность сотрудников вуза.
«Оставайтесь такими же смелыми, открытыми, обсуждайте свои проблемы, делитесь с нами — тогда будет больше шансов их решить»
Максим Ермачков
Руководство вуза дало свою оценку трёхдневной работе в рамках проектно-аналитических сессий.
«Появилась уникальная возможность собрать большое количество сотрудников для решения важных совместных задач — задач трансформации университета. Я считаю, самое главное — установить взаимодействие в группах и откликаться на нестандартные подходы наших экспертов — в какой-то степени получилось»
Татьяна Давыденко, проректор по научной и инновационной деятельности БГТУ им. В. Г. Шухова
«Главное — я увидел увлечённость людей. Были сформированы команды, и люди между собой сплотились — это уже коллектив, способный решать любые поставленные перед ним задачи. И было видно, что они хотят работать над тем, чтобы университет становился с каждым годом лучше»
Сергей Глаголев, ректор БГТУ им. В. Г. Шухова