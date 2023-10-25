Точный гороскоп на ноябрь: какие знаки в ноябре ждут эпохальные события?

По словам Володиной, у Львов произойдут события, которые могут кардинально изменить их жизнь. Астролог отмечает, что ноябрь у представителей знака будет деятельным и напряжённым. Она советует Львам выходить из зоны комфорта, но стараться сохранять спокойствие.