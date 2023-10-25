Точный гороскоп на ноябрь: какие знаки в ноябре ждут эпохальные события?

Posted 25 октября, 09:58
Published 25 октября, 09:58
Modified 25 октября, 10:00
Updated 25 октября, 10:00
Астролог Василиса Володина назвала три знака зодиака, представителей которого в ноябре ждут эпохальные события. Существенные изменения в жизни ждут Львов, Водолеев и Стрельцов.
По словам Володиной, у Львов произойдут события, которые могут кардинально изменить их жизнь. Астролог отмечает, что ноябрь у представителей знака будет деятельным и напряжённым. Она советует Львам выходить из зоны комфорта, но стараться сохранять спокойствие.
Водолеев, согласно прогнозу Володиной, ждёт тяжёлый период на работе. Представителям знака покажется, что у них нет сил, но в итоге ситуация разрешится благополучно. Пик напряжения придётся на середину месяца, а затем пойдёт на спад.
Стрельцам астролог советует реализовывать свои самые дерзкие планы. Телеведущая уверяет, что Вселенная будет на их стороне, а шанс того, что задуманное сбудется, крайне велик.