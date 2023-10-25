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Posted 25 октября, 09:58

Published 25 октября, 09:58

Modified 25 октября, 10:00

Updated 25 октября, 10:00

Точный гороскоп на ноябрь: какие знаки в ноябре ждут эпохальные события?

Точный гороскоп на ноябрь: какие знаки в ноябре ждут эпохальные события?

25 октября 2023, 09:58
Фото: 1MI
Астролог Василиса Володина назвала три знака зодиака, представителей которого в следующем месяце ждут значимые события в жизни. Это коснётся Львов, Водолеев и Стрельцов, пишет «Росбалт».

Астролог Василиса Володина назвала три знака зодиака, представителей которого в ноябре ждут эпохальные события. Существенные изменения в жизни ждут Львов, Водолеев и Стрельцов.

По словам Володиной, у Львов произойдут события, которые могут кардинально изменить их жизнь. Астролог отмечает, что ноябрь у представителей знака будет деятельным и напряжённым. Она советует Львам выходить из зоны комфорта, но стараться сохранять спокойствие.

Водолеев, согласно прогнозу Володиной, ждёт тяжёлый период на работе. Представителям знака покажется, что у них нет сил, но в итоге ситуация разрешится благополучно. Пик напряжения придётся на середину месяца, а затем пойдёт на спад.

Стрельцам астролог советует реализовывать свои самые дерзкие планы. Телеведущая уверяет, что Вселенная будет на их стороне, а шанс того, что задуманное сбудется, крайне велик.

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#Россия#Наталья Корявых#Гороскоп#Знаки зодиака#Астролог#Василиса Володина
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