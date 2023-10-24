Штукатурка полетела в лицо: в Старом Осколе облицовка здания рухнула на мам с детьми

В мае похожая ситуация была в Белгороде. С фасада старого дома на улице Чумичова, 24а на девочку упал камень. Ребёнок шёл в музыкальную школу. Упавший кусок облицовки был небольшим, однако мать пострадавшей переживала, что травмы могли бы быть более существенными. Также женщина сообщала, что этот дом ни разу не ремонтировали.