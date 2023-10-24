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Posted 24 октября, 12:30

Published 24 октября, 12:30

Modified 24 октября, 12:32

Updated 24 октября, 12:32

рухнувшая в Старом Осколе штукатурка

Штукатурка полетела в лицо: в Старом Осколе облицовка здания рухнула на мам с детьми

24 октября 2023, 12:30
Фото: Telegram-канал «L1VE Старый Оскол»
рухнувшая в Старом Осколе штукатурка

Из-за падения штукатурки с фасада дома в Старом Осколе пострадали люди

Женщины и их маленькие дети не получили серьёзные травмы. Одна из девочек получила царапину на лице, сообщает Telegram-канал «L1VE Старый Оскол».

В Старом Осколе часть штукатурки с фасада аптеки «Реалко» по улице Ленина рухнула на двух женщин и их маленьких дочерей. Обеим девочкам по 2,5 года. Обошлось без серьёзных травм.

Инцидент произошёл накануне вечером. Одной девочке часть штукатурки успела поцарапать лицо, небольшой кусок ударил по голове. Основной кусок облицовки её мать успела отбить рукой, рассказывает читатель канала. Второго ребёнка мать закрыла спиной. У неё на спине был рюкзак с детскими вещами — это смягчило удар.

В мае похожая ситуация была в Белгороде. С фасада старого дома на улице Чумичова, 24а на девочку упал камень. Ребёнок шёл в музыкальную школу. Упавший кусок облицовки был небольшим, однако мать пострадавшей переживала, что травмы могли бы быть более существенными. Также женщина сообщала, что этот дом ни разу не ремонтировали.

рухнувшая в Старом Осколе штукатуркарухнувшая в Старом Осколе штукатурка
рухнувшая в Старом Осколе штукатурка
Фото: Telegram-канал «L1VE Старый Оскол»
В Белгороде на ребёнка упал камень с фасада старого дома
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#Город#Белгородская область#Происшествия#Старый Оскол#Новости Старого Оскола#Наталья Корявых
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