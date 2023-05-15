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В Белгороде на ребёнка упал камень с фасада старого дома

15 мая 2023, 12:15
Фото: Telegram-канал «Белгород №1»
С фасада старого МКД на девочку упал кусок облицовки. Дом построили 1953 году. Со слов матери ребёнка, его ни разу не ремонтировали. Историю опубликовали в Telegram-канале «Белгород №1».

На фасаде старого дома на ул. Чумичова, 24а отваливается облицовка. Из-за этого пострадал ребёнок.

Мать девочки рассказала, что на её дочь упал камень с фасада дома. В это время юная белгородка шла в музыкальную школу. Упавший кусок облицовки был небольшим, однако горожанка обеспокоена тем, что камень мог быть больше, а травмы девочки — более существенными.

Также горожанка рассказала, что дом старый, но его ни разу не ремонтировали.

Подтверждаются слова женщины данными ГИС ЖКХ. Дом построили в 1953 году. Общий износ здания по состоянию на 2000 год составлял 55%. Несмотря на это, его состояние определяют как исправное.

Фото: Telegram-канал «Белгород №1»
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Новости Белгорода#Город#Происшествия#Ребёнок#Дом#Фасад
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