В Белгороде на ребёнка упал камень с фасада старого дома

Мать девочки рассказала, что на её дочь упал камень с фасада дома. В это время юная белгородка шла в музыкальную школу. Упавший кусок облицовки был небольшим, однако горожанка обеспокоена тем, что камень мог быть больше, а травмы девочки — более существенными.