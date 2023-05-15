В Белгороде на ребёнка упал камень с фасада старого дома

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
На фасаде старого дома на ул. Чумичова, 24а отваливается облицовка. Из-за этого пострадал ребёнок.
Мать девочки рассказала, что на её дочь упал камень с фасада дома. В это время юная белгородка шла в музыкальную школу. Упавший кусок облицовки был небольшим, однако горожанка обеспокоена тем, что камень мог быть больше, а травмы девочки — более существенными.
Также горожанка рассказала, что дом старый, но его ни разу не ремонтировали.
Подтверждаются слова женщины данными ГИС ЖКХ. Дом построили в 1953 году. Общий износ здания по состоянию на 2000 год составлял 55%. Несмотря на это, его состояние определяют как исправное.