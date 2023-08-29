Из-за мешков с песком обрушился подоконник школы в Белгороде

Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
В Белгороде из-за мешков с песком обрушился подоконник гимназии № 1. Об инциденте сообщили сами горожане.
«Меры безопасности привели к разрушениям. Не выдержала конструкция старого здания 30-й школы (ныне первая гимназия). Под тяжестью мешков с песком рухнул», — с таким комментарием опубликовали фотографию в источнике.
Мешки с песком появились возле гимназии в августе. Сообщалось, что окна ими обложили для безопасности детей. Мешки размещали возле окон подвальных помещений и первых этажей.
Мэр Белгорода Валентин Демидов накануне уточнил, что мешки с песком укладывают там, где посчитала это сделать нужным региональная комиссия. Завершить работы должны до 1 сентября.