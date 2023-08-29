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Posted Сегодня, 13:07

Published Сегодня, 13:07

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Updated Сегодня, 13:12

Из-за мешков с песком обрушился подоконник школы в Белгороде

Из-за мешков с песком обрушился подоконник школы в Белгороде

29 августа 2023, 13:07
Фото: Telegram-канале «Белгород № 1. Люди»
Из-за мешков с песком обрушился подоконник школы в Белгороде
Инцидент произошёл в гимназии № 1. Фото с места поделились в Telegram-канале «Белгород № 1. Люди».

В Белгороде из-за мешков с песком обрушился подоконник гимназии № 1. Об инциденте сообщили сами горожане.

«Меры безопасности привели к разрушениям. Не выдержала конструкция старого здания 30-й школы (ныне первая гимназия). Под тяжестью мешков с песком рухнул», — с таким комментарием опубликовали фотографию в источнике.

Мешки с песком появились возле гимназии в августе. Сообщалось, что окна ими обложили для безопасности детей. Мешки размещали возле окон подвальных помещений и первых этажей.

Мэр Белгорода Валентин Демидов накануне уточнил, что мешки с песком укладывают там, где посчитала это сделать нужным региональная комиссия. Завершить работы должны до 1 сентября.

Из-за мешков с песком обрушился подоконник школы в Белгороде Из-за мешков с песком обрушился подоконник школы в Белгороде
Из-за мешков с песком обрушился подоконник школы в Белгороде
Фото: Telegram-канале «Белгород № 1. Люди»
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