«Хор Турецкого» переносится: в Белгороде изменили дату концерта

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
О переносе концерта белгородцев предупредили на официальном сайте арт-группы. Там сообщили, что дата меняется «по независящим» от них причинам.
Выступление группы состоится в ДК «Энергомаш» 24 октября. Начало в 19:00. Несмотря на перенос даты, все купленные билеты будут действительны.
Для посетителей концерта арт-группа исполнит классические оперные арии, фрагменты из мюзиклов и народных песен, мировые хиты, включая рок, блюз и романсы. Также певцы исполнят свои новые песни.
Ранее концерт должен был состояться в эту субботу, 21 октября.
Напомним, что первая в мире арт-группа и ранее приезжала с концертами в Белгород. Например, музыкальный коллектив выступил перед белгородцам в День города, 5 августа 2022 года. Тогда руководителю группы город пришёлся по душе: он назвал его красивым и чистым.