«Хор Турецкого» переносится: в Белгороде изменили дату концерта

Напомним, что первая в мире арт-группа и ранее приезжала с концертами в Белгород. Например, музыкальный коллектив выступил перед белгородцам в День города, 5 августа 2022 года. Тогда руководителю группы город пришёлся по душе: он назвал его красивым и чистым.