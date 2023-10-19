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Published Сегодня, 08:18

Modified Сегодня, 08:20

Updated Сегодня, 08:20

Фото с выступления "Хора Турецкого"

«Хор Турецкого» переносится: в Белгороде изменили дату концерта

19 октября 2023, 08:18
Фото: личная страница Михаила Турецкого
Фото с выступления "Хора Турецкого"

В Белгороде перенесли концерт арт-группы «Хор Турецкого»

Новую дату мероприятия назвали на официальном сайте арт-группы. Вместо выходного дня концерт состоится во вторник, 24 октября.

О переносе концерта белгородцев предупредили на официальном сайте арт-группы. Там сообщили, что дата меняется «по независящим» от них причинам.

Выступление группы состоится в ДК «Энергомаш» 24 октября. Начало в 19:00. Несмотря на перенос даты, все купленные билеты будут действительны.

Для посетителей концерта арт-группа исполнит классические оперные арии, фрагменты из мюзиклов и народных песен, мировые хиты, включая рок, блюз и романсы. Также певцы исполнят свои новые песни.

Ранее концерт должен был состояться в эту субботу, 21 октября.

Напомним, что первая в мире арт-группа и ранее приезжала с концертами в Белгород. Например, музыкальный коллектив выступил перед белгородцам в День города, 5 августа 2022 года. Тогда руководителю группы город пришёлся по душе: он назвал его красивым и чистым.

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