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Концерт

Новый сезон в филармонии в Белгороде открыли концертом в честь Рахманинова

2 октября 2023, 10:47
Фото: 1MI
Концерт
57-й концертный сезон приурочили к 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова. Симфонический оркестр также исполнил произведения Шуберта. Подробности сообщили в региональном правительстве.

В Белгородской государственной филармонии открылся 57-й концертный сезон. Первое выступление приурочили к 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова. В фойе филармонии для посетителей разместили выставку «Сергей Рахманинов: „Я — русский композитор“» из фонда Российского национального музея музыки.

Также в Международный День музыки симфонический оркестр исполнил произведения Шуберта.

В этом году оркестру исполняется 30 лет. Управлял коллективом главный дирижёр, заслуженный деятель искусств России Рашит Нигаматуллин.

Напомним, что с 14 по 15 октября в стенах филармонии состоится фестиваль «Этажи». Белгородцам покажут различные концертные программы: «Рок на „Этажах“», All Matter и выступление диджея Андрея Шевцова.

Стало известно, кто выступит на фестивале «Этажи» в Белгороде
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#Концерт#Белгородская область#Культура#Филармония#Новости Белгорода#Симфонический оркестр#Белгород#Рашит нигаматуллин#Сергей рахманинов#Александра Склярова
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