Новый сезон в филармонии в Белгороде открыли концертом в честь Рахманинова

В Белгородской государственной филармонии открылся 57-й концертный сезон. Первое выступление приурочили к 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова. В фойе филармонии для посетителей разместили выставку «Сергей Рахманинов: „Я — русский композитор“» из фонда Российского национального музея музыки.