Новый сезон в филармонии в Белгороде открыли концертом в честь Рахманинова

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
В Белгородской государственной филармонии открылся 57-й концертный сезон. Первое выступление приурочили к 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова. В фойе филармонии для посетителей разместили выставку «Сергей Рахманинов: „Я — русский композитор“» из фонда Российского национального музея музыки.
Также в Международный День музыки симфонический оркестр исполнил произведения Шуберта.
В этом году оркестру исполняется 30 лет. Управлял коллективом главный дирижёр, заслуженный деятель искусств России Рашит Нигаматуллин.
Напомним, что с 14 по 15 октября в стенах филармонии состоится фестиваль «Этажи». Белгородцам покажут различные концертные программы: «Рок на „Этажах“», All Matter и выступление диджея Андрея Шевцова.