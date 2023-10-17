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Опера

150-летие Рахманинова в Белгородской области отметят выступлением «Геликон-оперы»

17 октября 2023, 15:07
Фото: 1MI
Опера

В Белгородскую область вновь приедет «Геликон-опера»

На этот раз солисты будут исполнять оперу Сергей Рахманинова «Алеко». Выступление музыкального театра состоится в Старом Осколе на открытии IV Международного форума классического искусства. Подробнее о событии рассказали в региональном правительстве.

В Старом Осколе на открытии IV Международного форума классического искусства выступит «Геликон-опера». Мероприятие посвящено 150-летию русского композитора С. В. Рахманинова. Форум состоится 21 и 22 октября во дворце спорта «Аркада». Заявки на участие в мероприятии оставили около 300 белгородцев.

Приглашённый коллектив «Геликон-опера» исполнит оперу Рахманинова «Алеко». В роли Алеко выступит солист Алексей Дедов, а роль Земфиры займёт солистка Галина Барош. Помимо этого, пианист Сергей Давыдченко исполнит «Рапсодию на тему Паганини». Также в рамках форума состоится ещё 20 масштабных мероприятий, включая конференции, выставки, конкурсы, викторины и творческие встречи.

На финальном гала-концерте 26 ноября выступят юные музыканты из различных регионов, сводный хор и симфонический оркестр.

Ранее «Геликон-опера» уже приезжала в Белгородскую область. В сентябре прошлого года музыкальный театр «Геликон» показал в областном центре оперу «Евгений Онегин». В конце своего визита замгендиректора передал деньги на благотворительность.

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