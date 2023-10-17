150-летие Рахманинова в Белгородской области отметят выступлением «Геликон-оперы»

В Старом Осколе на открытии IV Международного форума классического искусства выступит «Геликон-опера». Мероприятие посвящено 150-летию русского композитора С. В. Рахманинова. Форум состоится 21 и 22 октября во дворце спорта «Аркада». Заявки на участие в мероприятии оставили около 300 белгородцев.