150-летие Рахманинова в Белгородской области отметят выступлением «Геликон-оперы»

Posted Сегодня, 15:07
Published Сегодня, 15:07
Modified Сегодня, 15:09
Updated Сегодня, 15:09
В Старом Осколе на открытии IV Международного форума классического искусства выступит «Геликон-опера». Мероприятие посвящено 150-летию русского композитора С. В. Рахманинова. Форум состоится 21 и 22 октября во дворце спорта «Аркада». Заявки на участие в мероприятии оставили около 300 белгородцев.
Приглашённый коллектив «Геликон-опера» исполнит оперу Рахманинова «Алеко». В роли Алеко выступит солист Алексей Дедов, а роль Земфиры займёт солистка Галина Барош. Помимо этого, пианист Сергей Давыдченко исполнит «Рапсодию на тему Паганини». Также в рамках форума состоится ещё 20 масштабных мероприятий, включая конференции, выставки, конкурсы, викторины и творческие встречи.
На финальном гала-концерте 26 ноября выступят юные музыканты из различных регионов, сводный хор и симфонический оркестр.
Ранее «Геликон-опера» уже приезжала в Белгородскую область. В сентябре прошлого года музыкальный театр «Геликон» показал в областном центре оперу «Евгений Онегин». В конце своего визита замгендиректора передал деньги на благотворительность.