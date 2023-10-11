Белгородцы признались, как часто проходят компьютерные игры на работе

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
Modified Сегодня, 07:52
Updated Сегодня, 07:52
16% белгородцев признались, что проходят компьютерные игры в рабочее время. Об этом говорится в результатах опроса. 7% респондентов играют ежедневно, 5% — раз в неделю, 3% — несколько раз в месяц, 1% — несколько раз в год.
Чаще всего в рабочее время в компьютерные игры играют кладовщики, охранники, системные администраторы, операторы кол-центров и квалифицированные рабочие.
Выбор в пользу компьютерных игр больше делают респонденты моложе 34 лет — 28%. При этом чаще всего признавались в увлечённости играми мужчины — 22%, нежели женщины — 12%.
Играми на компьютере или смартфоне меньше увлекаются те белгородцы, у кого выше уровень доходов.