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Компьютерные игры

Белгородцы признались, как часто проходят компьютерные игры на работе

11 октября 2023, 07:50
Фото: 1MI
Компьютерные игры
Опрос среди работающих жителей Белгорода провели сотрудники сервиса SuperJob. Как оказалось, чаще всего играют в компьютерные игры во время работы кладовщики, охранники, операторы кол-центров.

16% белгородцев признались, что проходят компьютерные игры в рабочее время. Об этом говорится в результатах опроса. 7% респондентов играют ежедневно, 5% — раз в неделю, 3% — несколько раз в месяц, 1% — несколько раз в год.

Чаще всего в рабочее время в компьютерные игры играют кладовщики, охранники, системные администраторы, операторы кол-центров и квалифицированные рабочие.

Выбор в пользу компьютерных игр больше делают респонденты моложе 34 лет — 28%. При этом чаще всего признавались в увлечённости играми мужчины — 22%, нежели женщины — 12%.

Играми на компьютере или смартфоне меньше увлекаются те белгородцы, у кого выше уровень доходов.

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#Белгородская область#Новости Белгорода#Белгород#Социальный опрос#Компьютерные игры#Рабочее время#Александра Склярова
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