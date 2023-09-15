Белгородка «сдала» полиции родного брата, потратившего её деньги на онлайн-игры

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
Инцидент произошёл в Яковлевском округе. 19-летний парень всю ночь играл на телефоне сестры в интернет-игры и оплачивал покупки в них с её счёта.
Пропажу денег белгородка заметила на следующее утро, когда ей стали приходить СМС-уведомления о списаниях денежных средств. Общая сумма потраченных денег составила 14 тысяч рублей.
32-летняя родственница обратилась в полицию, чтобы написать на родного брата заявление. В отношении парня возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ («Кража, совершённая с банковского счета»). Обвиняемому грозит до шести лет лишения свободы.