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Белгородец потратил на онлайн-игры 14 тысяч рублей со счёта родной сестры

Белгородка «сдала» полиции родного брата, потратившего её деньги на онлайн-игры

15 сентября 2023, 11:49
Фото: 1MI

Белгородец потратил на онлайн-игры 14 тысяч рублей со счёта родной сестры

Узнав о потраченных братом деньгах, девушка обратилась в полицию. Теперь молодому человеку грозит до шести лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Сюжет
Кража

Инцидент произошёл в Яковлевском округе. 19-летний парень всю ночь играл на телефоне сестры в интернет-игры и оплачивал покупки в них с её счёта.

Пропажу денег белгородка заметила на следующее утро, когда ей стали приходить СМС-уведомления о списаниях денежных средств. Общая сумма потраченных денег составила 14 тысяч рублей.

32-летняя родственница обратилась в полицию, чтобы написать на родного брата заявление. В отношении парня возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ («Кража, совершённая с банковского счета»). Обвиняемому грозит до шести лет лишения свободы.

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