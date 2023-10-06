Россияне доверили участие в соцопросах голосовым помощникам

Для защиты от тех спам-звонков, которые все же проходят через фильтры оператора, абоненты все чаще используют виртуальных помощников и интеллектуальные системы определения звонков. Виртуальный помощник Ева от МегаФона маркирует вызовы с неизвестных номеров на экране телефона (указывается либо категория — например «Недвижимость», «Клиники и аптеки», либо название конкретной компании) и может ответить на звонок вместо человека, уточнив причину обращения и когда можно перезвонить, если предложение заинтересует абонента. За год количество пользователей функционала маркировки звонков с помощью Евы выросло в 55 раз — до 8,2 млн человек.