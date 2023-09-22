Раз — и готово: как белгородцы могут отказаться от хранения и использования биометрии

Безопасно управлять своими биометрическими данными правительство Белгородской области в своём ответе на запрос Бел.Ру рекомендует на официальном сайте «Госуслуги» и «Единая биометрическая система» в специальном разделе под названием «Биометрия» в личном профиле пользователя. Здесь можно самостоятельно зарегистрировать или удалить свои биометрические данные. Но как сделать это правильно и так ли это на самом деле необходимо белгородцам? Журналисты Бел.Рe разобрали вопрос по порядку. Однако если ранее данные не были никуда предоставлены, то они нигде храниться не будут и заявление об отказе писать не понадобится.