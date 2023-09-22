Раз — и готово: как белгородцы могут отказаться от хранения и использования биометрии

Posted Сегодня, 16:18
Published Сегодня, 16:18
Modified Сегодня, 16:20
Updated Сегодня, 16:20
За период с 1 июня по 15 сентября 2023 года около 13 тысяч белгородцев написали заявления об отказе от предоставления биометрических данных. Большая часть отказов зарегистрирована после рассылки фейковых уведомлений о необходимости отказаться от биометрии до сентября.
Безопасно управлять своими биометрическими данными правительство Белгородской области в своём ответе на запрос Бел.Ру рекомендует на официальном сайте «Госуслуги» и «Единая биометрическая система» в специальном разделе под названием «Биометрия» в личном профиле пользователя. Здесь можно самостоятельно зарегистрировать или удалить свои биометрические данные. Но как сделать это правильно и так ли это на самом деле необходимо белгородцам? Журналисты Бел.Рe разобрали вопрос по порядку. Однако если ранее данные не были никуда предоставлены, то они нигде храниться не будут и заявление об отказе писать не понадобится.
Чтобы проверить факт наличия зарегистрированной биометрии, можно опять воспользоваться разделом «Биометрия» в личном кабинете на портале «Госуслуги». Там указывается и информация о том, зарегистрирована ли где-либо биометрия пользователя.
А чтобы проверить наличие биометрических данных в банке, можно обратиться за помощью к службе поддержки или использовать мобильное приложение организации. Если пользователь уже прошел регистрацию биометрических данных, то он увидит сообщение «Подключено». Если же нужно отключить эту функцию, можно сделать это через программу или обратившись в офис банка, предъявив паспорт.
С 1 июня 2023 года года, по законному положению, информация о биометрии граждан обрабатывается исключительно в рамках Единой биометрической системы (ЕБС). Также 1 сентября принят и закон «О биометрической системе государственной и муниципальной службы в Российской Федерации». Получается, что сторонние от ЕБС организации больше не могут свободно использовать или обрабатывать данные самостоятельно. Система использует и обрабатывает пока что два типа персональной биометрии: голос и изображение лица.
На сайте «Госуслуг» указано, что Единая биометрическая система (ЕБС) — это государственная цифровая платформа, которая помогает проверить личность человека на основе его физических особенностей. Благодаря ЕБС и использованию биометрии люди могут получать различные государственные и коммерческие услуги как удаленно, так и лично. Это удобно и безопасно. Основная цель внедрения ЕБС заключается в том, чтобы сделать услуги, которые требуют подтверждения личности, более доступными.
По срокам написания отказа от сбора и использования биометрических данных ограничений не существует. А вот сроки хранения данных в ЕБС — есть. Согласно закону, биометрические персональные данные хранятся на протяжении 50 лет. Они используются для идентификации в течение трёх лет после сбора. После этого использование этих данных для идентификации запрещено. Чтобы пользоваться дальше — нужно обновить биометрию. Ещё гражданин может самостоятельно инициировать обновление своих биометрических данных в системе по его собственному желанию.
Важно отметить, что, если гражданин не хочет проходить идентификацию или аутентификацию с помощью биометрических данных, то это не может стать причиной для отказа ему в государственных или муниципальных услугах и т. п.
Отказаться от биометрии можно и следующим образом — просто подать заявление. Для этого необходимо:
После — биометрические данные сотрутся абсолютно во всех системах, где они ранее хранились.
Правительством Российской Федерации 27 марта 2023 года утверждена официальная форма заявления об отказе от сбора и размещения биометрических данных. Её можно найти и в электронном виде для удобства пользования граждан. В целом, и отказаться можно не только по письменному заявлению — электронно его также можно подать.