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Published Сегодня, 07:09

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«Ой! Теперь он и тебя соСчитал!»: как белгородцы массово от биометрии отказывались

«Ой! Теперь он и тебя считал!»: как белгородцы от биометрии отказываются

5 сентября 2023, 07:09
Фото: Татьяна Лукащева / Bel.ru
«Ой! Теперь он и тебя соСчитал!»: как белгородцы массово от биометрии отказывались

Белгородцы боятся считывания биометрии и пишут отказы от её использования

С конца августа сотрудники МФЦ соседних и других регионов России не успевают принимать заявления на отказ от сбора, передачи и хранения биометрических данных. Белгород, как оказалось, исключением не стал. Белгородцы тоже боятся оказаться «считанными» банкоматом или попасть в «базу».

В конце августа россияне, в том числе белгородцы, стали получать тревожное сообщение в социальных сетях и мессенджерах о том, что до 1 сентября необходимо написать отказ от предоставления биометрических данных, иначе сделать это будет уже нельзя никогда, а все данные передадут в базу. Поймав необходимую волну ажиотажа, «новость» стала более пугающей.

Бегут, просят срочно написать отказ. На все вопросы о причинах только показывают сообщение из WhatsApp или Viber, рассылку. Сначала казалось, что много пожилых людей, но на самом деле приходили люди всех возрастов, у которых имеются банковские карты.
Сотрудницы МФЦ

Как сообщили девушки, люди приходят и сейчас, но уже реже. Большой наплыв паникующих был до «роковой» даты, в последние будни августа. Не менее 30 человек в день — обязательно. Самый минимум, как поделились.

Люди боятся оказаться в базе, с помощью которой якобы будут недобросовестно использовать их биометрические данные. Также некоторые белгородцы продолжают бояться банкоматов, которые «стали ещё опаснее», потому что в любой момент могут сделать фотографию подошедшего, записать голос, отсканировать отпечаток. Полностью считать биометрические данные и автоматически отправить их в базу.

Так что такое на самом деле эта «база»? 1 июня этого года в силу вступил закон, согласно которому информация о биометрических данных будет обрабатываться исключительно внутри Единой биометрической системы (ЕБС). Организации, такие как банки и другие учреждения, хранящие подобные данные, должны передать их до 30 сентября 2023 года. Важно отметить, что они обязаны уведомлять своих клиентов за 30 дней до передачи о том, что их биометрическая информация будет отправлена в ЕБС. Это означает, что организации и учреждения, которые хранили у себя биометрические данные, больше не смогут их использовать или обрабатывать самостоятельно. Теперь у них будет иметься исключительно ограниченный доступ к ним. Сделано это было как раз для повышения безопасности граждан. Также стоит отметить, что в законе нет ограничения сроков отказа от сбора биометрии и её использования. Указаны сроки хранения данных, находящихся в ЕБС, и информация об их обновлении:

Постановление Правительства РФ от 15 июня 2022 г. N 1067 "О случаях и сроках использования биометрических персональных данных, размещенных физическими лицами в единой биометрической системе с использованием мобильного приложения единой биометрической системы"Постановление Правительства РФ от 15 июня 2022 г. N 1067 "О случаях и сроках использования биометрических персональных данных, размещенных физическими лицами в единой биометрической системе с использованием мобильного приложения единой биометрической системы"
Постановление Правительства РФ от 15 июня 2022 г. N 1067 "О случаях и сроках использования биометрических персональных данных, размещенных физическими лицами в единой биометрической системе с использованием мобильного приложения единой биометрической системы"
Фото: скриншот, Татьяна Лукащева / Электронная система гарант

Что касается банкоматов, то 29 декабря 2022 года вступил в силу другой закон, который запрещает принудительный сбор биометрии и дискриминацию к тем, кто от данного сбора отказался. Поэтому волноваться не стоит. В любой момент возможно отказаться от сбора, хранения и обработки биометрических данных. Сейчас это сделать можно и в личном кабинете портала «Госуслуги». Если ранее данные не были никуда предоставлены, то они нигде храниться не будут.

Белгородцы боятся оказаться «считанными» банкоматом или попасть в «базу».Белгородцы боятся оказаться «считанными» банкоматом или попасть в «базу».
Белгородцы боятся оказаться «считанными» банкоматом или попасть в «базу».Белгородцы боятся оказаться «считанными» банкоматом или попасть в «базу».
Белгородцы боятся оказаться «считанными» банкоматом или попасть в «базу».Белгородцы боятся оказаться «считанными» банкоматом или попасть в «базу».
Белгородцы боятся оказаться «считанными» банкоматом или попасть в «базу».Белгородцы боятся оказаться «считанными» банкоматом или попасть в «базу».
Белгородцы боятся оказаться «считанными» банкоматом или попасть в «базу».Белгородцы боятся оказаться «считанными» банкоматом или попасть в «базу».
Белгородцы боятся оказаться «считанными» банкоматом или попасть в «базу».
Фото: Татьяна Лукащева / Bel.ru
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#Общество#Закон#Новости Белгорода#Эксклюзив#МФЦ#Белгород#База данных#Татьяна Лукащева#Банкоматы#Биометрия
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