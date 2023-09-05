«Ой! Теперь он и тебя считал!»: как белгородцы от биометрии отказываются

Так что такое на самом деле эта «база»? 1 июня этого года в силу вступил закон, согласно которому информация о биометрических данных будет обрабатываться исключительно внутри Единой биометрической системы (ЕБС). Организации, такие как банки и другие учреждения, хранящие подобные данные, должны передать их до 30 сентября 2023 года. Важно отметить, что они обязаны уведомлять своих клиентов за 30 дней до передачи о том, что их биометрическая информация будет отправлена в ЕБС. Это означает, что организации и учреждения, которые хранили у себя биометрические данные, больше не смогут их использовать или обрабатывать самостоятельно. Теперь у них будет иметься исключительно ограниченный доступ к ним. Сделано это было как раз для повышения безопасности граждан. Также стоит отметить, что в законе нет ограничения сроков отказа от сбора биометрии и её использования. Указаны сроки хранения данных, находящихся в ЕБС, и информация об их обновлении: