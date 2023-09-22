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Published Сегодня, 12:59

Modified Сегодня, 13:01

Updated Сегодня, 13:01

С начала 2023 года МФЦ Белгорода зафиксировали 13 тысяч отказов от биометрии

«Теперь не считает!»: Белгородцы написали 13 тысяч заявлений об отказе от биометрии

22 сентября 2023, 12:59
Фото: 1MI
С начала 2023 года МФЦ Белгорода зафиксировали 13 тысяч отказов от биометрии

С начала лета в МФЦ Белгорода зафиксировали 13 тысяч отказов от биометрии

За период с 1 июня по 15 сентября 2023 года около 13 тысяч белгородцев написали заявления об отказе от предоставления биометрических данных. Большая часть отказов зарегистрирована после рассылки фейковых уведомлений о необходимости отказаться от биометрии до сентября.

Многофункциональные центры принимают заявления об отказе от сбора и размещения биометрии с начала июня 2023 года. За период с 01.06.2023 по 15.09.2023 с заявлениями в МФЦ обратилось почти 13 тысяч белгородцев.

В августе жители России массово стали получать фейковые уведомления о необходимости отказаться от предоставления биометрических данных до 1 сентября. Якобы позже будет невозможно это сделать. Так, в августе от биометрии отказалось 9 тысяч белгородцев, а в период с 1 по 15 сентября — 3,5 тысячи, сообщает правительство области. Ранее сотрудники МФЦ рассказали Бел.Ру, что за подобной услугой к ним обращались люди всех возрастов, у которых имеются банковские карты. Правительство также подтвердило факт в своём ответе на официальный запрос.

С 30 декабря 2021 года Единая биометрическая система стала государственной информационной системой и частью инфраструктуры, которая обеспечивает взаимодействие различных информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Для пользователей это означает, что гарантируется безопасность и сохранность личной информации самим государством, а также повышается удобство и защищенность использования сервисов.

Безопасно управлять своими биометрическими данными рекомендуется на официальном сайте «Госуслуги» и «Единая биометрическая система» в специальном разделе под названием «Биометрия» в личном профиле пользователя.

В этом разделе содержится информация о том, есть ли у вас зарегистрированные биометрические данные или нет. Также здесь можно самостоятельно удалить или зарегистрировать свою биометрию.

Кроме того, с ещё одной необычной ситуацией столкнулась родительница в одном из детских садов. По её словам, администрация просит присылать фотографии родителей и ребёнка для биометрической системы доступа. Белгородка задала вопрос губернатору о законности подобных требований.

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