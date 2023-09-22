«Теперь не считает!»: Белгородцы написали 13 тысяч заявлений об отказе от биометрии

В августе жители России массово стали получать фейковые уведомления о необходимости отказаться от предоставления биометрических данных до 1 сентября. Якобы позже будет невозможно это сделать. Так, в августе от биометрии отказалось 9 тысяч белгородцев, а в период с 1 по 15 сентября — 3,5 тысячи, сообщает правительство области. Ранее сотрудники МФЦ рассказали Бел.Ру, что за подобной услугой к ним обращались люди всех возрастов, у которых имеются банковские карты. Правительство также подтвердило факт в своём ответе на официальный запрос.