«Теперь не считает!»: Белгородцы написали 13 тысяч заявлений об отказе от биометрии

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
Многофункциональные центры принимают заявления об отказе от сбора и размещения биометрии с начала июня 2023 года. За период с 01.06.2023 по 15.09.2023 с заявлениями в МФЦ обратилось почти 13 тысяч белгородцев.
В августе жители России массово стали получать фейковые уведомления о необходимости отказаться от предоставления биометрических данных до 1 сентября. Якобы позже будет невозможно это сделать. Так, в августе от биометрии отказалось 9 тысяч белгородцев, а в период с 1 по 15 сентября — 3,5 тысячи, сообщает правительство области. Ранее сотрудники МФЦ рассказали Бел.Ру, что за подобной услугой к ним обращались люди всех возрастов, у которых имеются банковские карты. Правительство также подтвердило факт в своём ответе на официальный запрос.
С 30 декабря 2021 года Единая биометрическая система стала государственной информационной системой и частью инфраструктуры, которая обеспечивает взаимодействие различных информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Для пользователей это означает, что гарантируется безопасность и сохранность личной информации самим государством, а также повышается удобство и защищенность использования сервисов.
Безопасно управлять своими биометрическими данными рекомендуется на официальном сайте «Госуслуги» и «Единая биометрическая система» в специальном разделе под названием «Биометрия» в личном профиле пользователя.
В этом разделе содержится информация о том, есть ли у вас зарегистрированные биометрические данные или нет. Также здесь можно самостоятельно удалить или зарегистрировать свою биометрию.
Кроме того, с ещё одной необычной ситуацией столкнулась родительница в одном из детских садов. По её словам, администрация просит присылать фотографии родителей и ребёнка для биометрической системы доступа. Белгородка задала вопрос губернатору о законности подобных требований.