Мобильный трафик онлайн-кинотеатров за год вырос на 16%

Рост числа пользователей онлайн-кинотеатров на мобильных устройствах обусловлен и развитием самих гаджетов: доля продаж смартфонов с наибольшими диагональю и разрешением экрана растет год от года, как и их ассортимент. Так, в розничной сети МегаФона и Yota за первое полугодие 2023 года продажи смартфонов с диагоналями 6.7» — 6.9» выросли с 5% до 32% от всех продаж мобильных телефонов. Самыми популярными в 2023 году стали Honor X8, Huawei Nova Y70, Xiaomi Redmi Note 10 Pro, TECNO Camon 19, Tecno Pova3, Tecno Pova2.