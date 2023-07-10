МегаФон признан лучшим оператором по скорости мобильного интернета и покрытию сети

Исследование подтверждает лидерство МегаФона по скорости мобильного интернета и в Белгородской области. Во 2 квартале 2023 года медианная скорость скачивания в регионе составила 25,07 Мбит/с. Это лучший показатель по результатам более 14 тысяч тестов, сделанных пользователями мобильного интернета в сетях всех операторов связи. Эксперты отдельно оценили работу интернета в Белгороде — медианная скорость скачивания здесь равна 30,95 Мбит/с, и это также самое высокое значение среди всех операторов.