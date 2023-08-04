Почётное звание «Трудовая доблесть Белгородчины» появится в регионе

Posted Сегодня, 14:21
Published Сегодня, 14:21
Modified Сегодня, 14:23
Updated Сегодня, 14:23
Чтобы получить «Трудовую доблесть Белгородчины», организации должны соответствовать определённым критериям. Вот некоторые из них:
Ежегодно почётное звание будет присваиваться не более двум организациям. Вручение свидетельства планируют проводить в торжественной обстановке. Повторно получить звание невозможно. В случае утраты или порчи свидетельства или знамени дубликаты не выдаются.
Само свидетельство представляет собой деревянную плакетку бордового цвета размером 297 мм на 210 мм. В верхней части располагается герб региона. Под ним размещается композиция «Трудовая доблесть Белгородчины». Все силуэты и знаки изображены в золотистом цвете.
По центру свидетельства в три строки размещается название почётного звания, выполненное в золотистом цвете. Внизу разместят надпись, выполненную тиснением золотистого цвета в шесть (и более) строк: название организации и год получения.
По периметру свидетельства сделана окантовка из линий и орнаментов золотистого цвета. Документ размещается в декоративном футляре бордового цвета.