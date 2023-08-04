Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:21

Published Сегодня, 14:21

Modified Сегодня, 14:23

Updated Сегодня, 14:23

Изображение материала

Почётное звание «Трудовая доблесть Белгородчины» появится в регионе

4 августа 2023, 14:21
Фото: 1MI
На получение могут претендовать белгородские организации, учреждённые не менее пяти лет назад. Почётное звание будут присуждать за высокие показатели труда и весомый вклад в развитие области. Губернатор Вячеслав Гладков подписал соответствующее постановление 2 августа.

Чтобы получить «Трудовую доблесть Белгородчины», организации должны соответствовать определённым критериям. Вот некоторые из них:

  • Организация должна быть зарегистрирована и осуществлять деятельность на территории Белгородской области не менее пяти лет;
  • Организация не имеет долгов и не признана банкротом;
  • Организация не имеет нарушений трудового и миграционного законодательства;
  • Трудовые договоры заключены с не менее чем 200 сотрудниками;
  • Организация финансово поддерживает реализацию соцпроектов и программ региона, обеспечивает социальные гарантии, предоставляет льготы сотрудникам;
  • Коллектив организации имеет одно или несколько поощрений от имени губернатора области.

Ежегодно почётное звание будет присваиваться не более двум организациям. Вручение свидетельства планируют проводить в торжественной обстановке. Повторно получить звание невозможно. В случае утраты или порчи свидетельства или знамени дубликаты не выдаются.

Само свидетельство представляет собой деревянную плакетку бордового цвета размером 297 мм на 210 мм. В верхней части располагается герб региона. Под ним размещается композиция «Трудовая доблесть Белгородчины». Все силуэты и знаки изображены в золотистом цвете.

Фото: скриншот из постановления губернатора Белгородской области

По центру свидетельства в три строки размещается название почётного звания, выполненное в золотистом цвете. Внизу разместят надпись, выполненную тиснением золотистого цвета в шесть (и более) строк: название организации и год получения.

По периметру свидетельства сделана окантовка из линий и орнаментов золотистого цвета. Документ размещается в декоративном футляре бордового цвета.

Владимир Путин учредил в России звание «Мать-героиня»
Узнать подробнее
Читайте также:
Восемь студентов БГТУ им. В. Г. Шухова получили звание «Мастер спорта России»Вячеслав Гладков получил звание «Губернатор года»
#Таисия Некрасова#Вячеслав Гладков#Белгородская область#Экономика#Почётное звание#Трудовая доблесть Белгородчины
Подпишитесь
Пострадали дома, загорелось поле: итоги обстрелов Белгородской области за день
Сегодня, 09:19
Правда ли, что чеченцы из «Ахмата» выселили белгородку из её дома в Дубовом?
Сегодня, 09:54
Переезд — маленькая смерть: стоит ли белгородцам уезжать подальше от границы?
Сегодня, 10:12
В отпуске или на больничном: кто кого замещает в правительстве Белгородской области
Сегодня, 13:30
«Купила детям, себе не хватило»: белгородцы — о новых попытках купить билеты в парк
Сегодня, 11:44
С депутата Белгородской облдумы взыскали 720 тысяч рублей неосновательного обогащения
Сегодня, 12:16