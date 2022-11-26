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Вячеслав Гладков получил звание «Губернатор года»

Сегодня, 08:31
Фото: Страница Вячеслава Гладкова во "ВКонтакте"
Победителей политической премии РАСО «Гамбургский счёт» объявили 25 ноября. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков стал губернатором года.

Глава региона Вячеслав Гладков соревновался за звание лучшего ещё с четырьмя губернаторами. Это глава ЯНАО Дмитрий Артюхов, губернатор Ростовской области Василий Голубев, губернатор Вологодской области Олег Кувшинников и глава Приморского края Олег Кожемяко.

25 ноября были озвучены результаты. Звание «Губернатор года» получил Вячеслав Гладков. Политиком года (посмертно) стал Владимир Жириновский, а анти-премию «Провал года» получил депутат заксобрания Ульяновской области Максим Сурайкин.

Для справки: Политическая премия «Гамбургский счёт» учреждена Российской ассоциацией по связям с общественностью в 2016 году. Премия присуждается политикам, партиям, политическим группам и кандидатам в России и за рубежом, которые в ходе конкурентных политических кампаний продемонстрировали в условиях конкуренции и при соблюдении демократических процедур результативность, технологичность и креативность.

 

 

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#Кристина Семенчук#Общество#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Премия#Гладков#Премия губернатор года
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