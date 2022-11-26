Вячеслав Гладков получил звание «Губернатор года»

Глава региона Вячеслав Гладков соревновался за звание лучшего ещё с четырьмя губернаторами. Это глава ЯНАО Дмитрий Артюхов, губернатор Ростовской области Василий Голубев, губернатор Вологодской области Олег Кувшинников и глава Приморского края Олег Кожемяко.
25 ноября были озвучены результаты. Звание «Губернатор года» получил Вячеслав Гладков. Политиком года (посмертно) стал Владимир Жириновский, а анти-премию «Провал года» получил депутат заксобрания Ульяновской области Максим Сурайкин.
Для справки: Политическая премия «Гамбургский счёт» учреждена Российской ассоциацией по связям с общественностью в 2016 году. Премия присуждается политикам, партиям, политическим группам и кандидатам в России и за рубежом, которые в ходе конкурентных политических кампаний продемонстрировали в условиях конкуренции и при соблюдении демократических процедур результативность, технологичность и креативность.