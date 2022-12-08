Восемь студентов БГТУ им. В. Г. Шухова получили звание «Мастер спорта России»

Мужская сборная команда БГТУ по гандболу — неоднократный победитель чемпионата России по гандболу среди мужских команд Высшей лиги, чемпион Всероссийской студенческой Универсиады, десятикратный победитель чемпионата России по пляжному гандболу, обладатель кубков России по пляжному гандболу, бессменный победитель Универсиады вузов Белгородской области по гандболу. Также сборная — девятикратный призер Кубка России, чемпион страны 2017 г., пятикратный призер чемпионата РФ по пляжному гандболу и неоднократный призер чемпионата России по гандболу среди мужских команд Высшей лиги.