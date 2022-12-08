Восемь студентов БГТУ им. В. Г. Шухова получили звание «Мастер спорта России»

Мастерами спорта стали представили Института технологического оборудования и машиностроения: выпускники Андрей Андреев, Денис Герасименко и Евгений Макин, студент Денис Вертиков и магистранты Никита Дугушкин и Виталий Стрельников. Также звание получили студенты Евгений Вознесенский из Инженерно-строительного института и Владислав Куликов из Транспортно-технологический института.
Мужская сборная команда БГТУ по гандболу — неоднократный победитель чемпионата России по гандболу среди мужских команд Высшей лиги, чемпион Всероссийской студенческой Универсиады, десятикратный победитель чемпионата России по пляжному гандболу, обладатель кубков России по пляжному гандболу, бессменный победитель Универсиады вузов Белгородской области по гандболу. Также сборная — девятикратный призер Кубка России, чемпион страны 2017 г., пятикратный призер чемпионата РФ по пляжному гандболу и неоднократный призер чемпионата России по гандболу среди мужских команд Высшей лиги.
Пятидесяти гандболистам команды было присвоено спортивное звание «Мастер спорта России», теперь к ним добавились еще восемь шуховцев.
Бессменный главный тренер команды «Технолог-Спартак» — заведующий кафедрой физического воспитания и спорта, заслуженный тренер России, кандидат социологических наук, профессор президент Федерации гандбола Белгородской области Сергей Крамской.
Пожелаем Сергею Ивановичу новых успехов его гандбольной команды «Технолог-Спартак», а ее игрокам — никогда не забывать родной университет и своих наставников.