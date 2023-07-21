Белгородцы волнуются о возможной нехватке финансирования на молочную кухню для детей

Posted Сегодня, 15:17
Published Сегодня, 15:17
Modified Сегодня, 15:19
Updated Сегодня, 15:19
Во время прямого эфира белгородка спросила у Андрея Иконникова: может ли случиться так, что к концу года не будет хватать финансирования на молочную кухню?
Андрей Иконников заверил, что такого не произойдёт.
Это программа государственных гарантий. Мы рассчитываем, если видим, что не хватает, финансирование добавляем и закупаем. В этом году так произошло, сейчас такие процедуры проходят. Сумма выделена одна, после этого происходит корректировка. То же самое, как и по льготным лекарственным препаратам.
Андрей Иконников