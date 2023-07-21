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Белгородцы волнуются о возможной нехватке финансирования на молочную кухню для детей

21 июля 2023, 15:17
Фото: 1MI
С таким вопросом обратилась местная жительница к главе областного минздрава Андрею Иконникову. Чиновник заявил, что переживать не стоит: в случае нехватки средств в финансировании происходят корректировки.

Во время прямого эфира белгородка спросила у Андрея Иконникова: может ли случиться так, что к концу года не будет хватать финансирования на молочную кухню?

Андрей Иконников заверил, что такого не произойдёт.

Это программа государственных гарантий. Мы рассчитываем, если видим, что не хватает, финансирование добавляем и закупаем. В этом году так произошло, сейчас такие процедуры проходят. Сумма выделена одна, после этого происходит корректировка. То же самое, как и по льготным лекарственным препаратам.
Андрей Иконников
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#Алина Харина#Минздрав#Молочная кухня#Детская молочная кухня#Финансирование#Медицина#Белгородская область#Андрей иконников
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