Можно, но по согласованию: Иконников рассказал о посещении пациентов в стационарах

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
В ходе прямого эфира у главы регионального министерства здравоохранения Андрея Иконникова поинтересовались, по какой причине в области из стационара детям запрещено выходить вечером на улицу за пределы медучреждения.
Чиновник отметил, что сейчас действует режим повышенной готовности.
Усилился пропускной режим не только на территории детских больниц. Усилена охрана.
Андрей Иконников
Что касается посещения пациентов в палатах, навещать можно, но при определённых условиях.
Пускают, но по согласованию. Раньше было гораздо проще. Сейчас только с пропуском и после согласования с заведующим отделением.
Андрей Иконников