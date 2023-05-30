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Published Сегодня, 07:19

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Можно, но по согласованию: Иконников рассказал о посещении пациентов в стационарах

30 мая 2023, 07:19
Фото: 1MI

Пациентов в белгородских больницах можно посещать по согласованию с заведующим

Также чиновник объяснил, почему пациентов не выпускают погулять за территорию медучреждения. Всё связано с действующим режимом повышенной готовности.

В ходе прямого эфира у главы регионального министерства здравоохранения Андрея Иконникова поинтересовались, по какой причине в области из стационара детям запрещено выходить вечером на улицу за пределы медучреждения.

Чиновник отметил, что сейчас действует режим повышенной готовности.

Усилился пропускной режим не только на территории детских больниц. Усилена охрана.
Андрей Иконников

Что касается посещения пациентов в палатах, навещать можно, но при определённых условиях.

Пускают, но по согласованию. Раньше было гораздо проще. Сейчас только с пропуском и после согласования с заведующим отделением.
Андрей Иконников
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#Кристина Семенчук#Стационар#Посещение#Пациенты#Иконников#Охрана#Общество#Белгородская область#Андрей иконников
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