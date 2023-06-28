Пропавшего в конце июня валуйчанина нашли погибшим

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
42-летний житель Валуек ушёл из дома около 11 утра и не вернулся. Поисковый отряд «Лиза Алерт» подключился к розыску, разместив информацию о молодом мужчине на своих страницах в социальных сетях.
Сегодня, 28 июня, стало известно, что мужчину нашли погибшим.
Ранее сообщалось, что в Белгородской области продолжают искать ушедшего из дома в конце мая 73-летнего Виктора Зиновьева — первого директора ботсада БелГУ. Волонтёры просят при наличии информации о местонахождении пропавшего позвонить по номеру 8 800 700 54 52 (горячая линия отряда) или 112.