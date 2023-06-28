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Пропавшего в конце июня валуйчанина нашли погибшим

28 июня 2023, 12:58
Фото: 1MI
Мужчину видели живым в последний раз меньше недели назад — 23 июня. Об итогах поиска сообщили в группе белгородского отряда «Лиза Алерт» в соцсети.

42-летний житель Валуек ушёл из дома около 11 утра и не вернулся. Поисковый отряд «Лиза Алерт» подключился к розыску, разместив информацию о молодом мужчине на своих страницах в социальных сетях.

Сегодня, 28 июня, стало известно, что мужчину нашли погибшим.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области продолжают искать ушедшего из дома в конце мая 73-летнего Виктора Зиновьева — первого директора ботсада БелГУ. Волонтёры просят при наличии информации о местонахождении пропавшего позвонить по номеру 8 800 700 54 52 (горячая линия отряда) или 112.

Пропавшего в конце мая первого директора ботсада БелГУ до сих пор не нашли
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