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Пропавшего в конце мая первого директора ботсада БелГУ до сих пор не нашли

21 июня 2023, 09:15
Фото: vk.com/lizaalert_belgorod
Житель Шебекинского горокруга Виктор Зиновьев перестал выходить на связь 28 мая. Его поиски всё ещё продолжаются, сообщили в Telegram-канале БелГУ «Пегасий».

В Белгородской области с конца мая продолжаются поиски Виктора Зиновьева первого директора ботанического сада БелГУ. Мужчину до сих пор не нашли.

Виктору Зиновьеву 73 года. Проживает он в Шебекинском горокруге. 28 мая мужчина ушёл из дома и не вернулся.

О пропаже уже сообщалось в конце мая. 21 июня в БелГУ напомнили о том, что Виктора Зиновьева всё ещё ищут.

28 мая в Шебекино пропал отец нашей сотрудницы и первый директор ботанического сада БелГУ Виктор Зиновьев. Просим всех, кто его видел или что-то знает о его местонахождении, позвонить по телефонам, указанным в объявлении о пропаже.
из записи в Telegram-канале «Пегасий»

Приметы пропавшего: рост — 165 см, телосложение нормальное, седые волосы, голубые глаза. Одет был в серо-голубую куртку и чёрные спортивные штаны. На голове была чёрная вязаная шапка, на ногах — чёрные полусапоги.

Особая примета — отсутствие фаланги на безымянном пальце правой руки.

Если вы видели мужчину или знаете, где он может находиться, позвоните по номеру 8 800 700 54 52 (горячая линия отряда «Лиза Алерт») или по телефону 112.

Фото: vk.com/lizaalert_belgorod
Пожилой мужчина без фаланги пропал в Шебекинском горокруге
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#Инна Рогова#Поиск#Пропавший#Ботанический сад#БелГУ#Происшествия#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Виктор Зиновьев
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