Пропавшего в конце мая первого директора ботсада БелГУ до сих пор не нашли

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
В Белгородской области с конца мая продолжаются поиски Виктора Зиновьева — первого директора ботанического сада БелГУ. Мужчину до сих пор не нашли.
Виктору Зиновьеву 73 года. Проживает он в Шебекинском горокруге. 28 мая мужчина ушёл из дома и не вернулся.
О пропаже уже сообщалось в конце мая. 21 июня в БелГУ напомнили о том, что Виктора Зиновьева всё ещё ищут.
28 мая в Шебекино пропал отец нашей сотрудницы и первый директор ботанического сада БелГУ Виктор Зиновьев. Просим всех, кто его видел или что-то знает о его местонахождении, позвонить по телефонам, указанным в объявлении о пропаже.
из записи в Telegram-канале «Пегасий»
Приметы пропавшего: рост — 165 см, телосложение нормальное, седые волосы, голубые глаза. Одет был в серо-голубую куртку и чёрные спортивные штаны. На голове была чёрная вязаная шапка, на ногах — чёрные полусапоги.
Особая примета — отсутствие фаланги на безымянном пальце правой руки.
Если вы видели мужчину или знаете, где он может находиться, позвоните по номеру 8 800 700 54 52 (горячая линия отряда «Лиза Алерт») или по телефону 112.