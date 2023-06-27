В Белгороде ищут не вернувшегося домой пенсионера

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
В Белгороде ищут 65-летнего Владимира Малыхина. 26 июня он ушёл из дома и не вернулся.
Рост пропавшего мужчины — 162 см, телосложение худощавое. У пенсионера тёмно-русые волосы с сединой. Одет был в тёмно-синюю куртку с капюшоном, полосатую футболку, чёрные спортивные брюки, обут в серые с оранжевыми вставками кроссовки.
Волонтёры просят при наличии информации о местонахождении пропавшего позвонить по номеру 8 800 700 54 52 (горячая линия отряда) или 112.
Помимо этого, продолжается поиск ещё двоих мужчин. В регионе ищут пропавшего в конце мая 73-летнего Виктора Зиновьева — первого директора ботсада при госуниверситете. В Валуйках продолжается поиск 42-летнего Геннадия Воронина.