Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:07

Published Сегодня, 11:07

Modified Сегодня, 11:09

Updated Сегодня, 11:09

Изображение материала

В Белгороде ищут не вернувшегося домой пенсионера

27 июня 2023, 11:07
Фото: группа отряда "Лиза Алерт" в соцсети
Владимир Малыхин ушёл из дома 26 июня. Информации о том, где он может находиться, до сих пор нет. Подробности сообщили в группе поискового отряда «Лиза Алерт».

В Белгороде ищут 65-летнего Владимира Малыхина. 26 июня он ушёл из дома и не вернулся.

Рост пропавшего мужчины — 162 см, телосложение худощавое. У пенсионера тёмно-русые волосы с сединой. Одет был в тёмно-синюю куртку с капюшоном, полосатую футболку, чёрные спортивные брюки, обут в серые с оранжевыми вставками кроссовки.

Волонтёры просят при наличии информации о местонахождении пропавшего позвонить по номеру 8 800 700 54 52 (горячая линия отряда) или 112.

Помимо этого, продолжается поиск ещё двоих мужчин. В регионе ищут пропавшего в конце мая 73-летнего Виктора Зиновьева — первого директора ботсада при госуниверситете. В Валуйках продолжается поиск 42-летнего Геннадия Воронина.

Фото: группа отряда "Лиза Алерт" в соцсети
Пропавшего в конце мая первого директора ботсада БелГУ до сих пор не нашли
Узнать подробнее
Читайте также:
В Валуйках ищут ушедшего из дома в пятницу мужчинуНа Кубани до сих пор ищут скрывающуюся с сыном белгородку
#Инна Рогова#Пропал человек#Пропавший#Пенсионер#Поиск#Лиза Алерт#Происшествия#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород
Подпишитесь
Прокурор запросил для Сергея Фуглаева шесть лет колонии общего режима
Сегодня, 12:55
Кадыров сообщил о попытке прорыва ДРГ к позициям «Ахмата» в Белгородской области
Сегодня, 12:46
Фуглаевы продают офисный центр напротив памятного камня о сожжённых белгородцах
Сегодня, 11:10
Причину пожара в элитном доме в Белгороде назвали в МЧС
Сегодня, 07:24
Долгожданная тишина? В Белгородской области резко снизилось количество обстрелов
Сегодня, 08:09
Как будет выглядеть новый храм на меловой горе в Белгороде
Сегодня, 09:41