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Сербские мотивы и дегустация белых десертов: в Старом Осколе пройдёт «БелМелФест»

27 июня 2023, 14:47
Фото: пресс-служба правительства Белгородской области

В Белгородской области пройдёт фестиваль «БелМелФест. Микро и макро»

Мероприятие запланировано на 9 июля. В программе — 3D-рисунки от приглашённых дизайнеров, гигантская дженга и «Белый ужин», сообщили в правительстве Белгородской области.

9 июля в Старом Осколе пройдёт фестиваль «БелМелФест. Микро и макро». Дети смогут поучаствовать в конкурсе рисунков на асфальте, в интерактивных занятиях и играх, а взрослые — в приготовлении и дегустации «белых» десертов.

Организаторы обещают большое количество 3D-рисунков от белгородских и приглашённых дизайнеров, гигантскую дженгу и большие шахматы.

Также в этом году на фестивале будут работать сербская культурно-гастрономическая площадка и круглый стол, посвящённый событийному туризму.

В конце фестиваля организуют «Белый ужин». Отметим, что на ужине будет действовать дресс-код — одежда должна быть белого цвета.

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#Алина Харина#Фестиваль#Белмелфест#Общество#Старый Оскол#Новости Старого Оскола
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