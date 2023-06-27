Сербские мотивы и дегустация белых десертов: в Старом Осколе пройдёт «БелМелФест»

Posted Сегодня, 14:47
Published Сегодня, 14:47
Modified Сегодня, 14:49
Updated Сегодня, 14:49
9 июля в Старом Осколе пройдёт фестиваль «БелМелФест. Микро и макро». Дети смогут поучаствовать в конкурсе рисунков на асфальте, в интерактивных занятиях и играх, а взрослые — в приготовлении и дегустации «белых» десертов.
Организаторы обещают большое количество 3D-рисунков от белгородских и приглашённых дизайнеров, гигантскую дженгу и большие шахматы.
Также в этом году на фестивале будут работать сербская культурно-гастрономическая площадка и круглый стол, посвящённый событийному туризму.
В конце фестиваля организуют «Белый ужин». Отметим, что на ужине будет действовать дресс-код — одежда должна быть белого цвета.