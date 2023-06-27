Сербские мотивы и дегустация белых десертов: в Старом Осколе пройдёт «БелМелФест»

9 июля в Старом Осколе пройдёт фестиваль «БелМелФест. Микро и макро». Дети смогут поучаствовать в конкурсе рисунков на асфальте, в интерактивных занятиях и играх, а взрослые — в приготовлении и дегустации «белых» десертов.