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Музыканты и Playstation под открытым небом: один день фестиваля «Белгородское лето»

27 июня 2023, 09:05
Фото: Максим Бондаренко / Bel.ru
фестиваль "Белгородское лето"
Каждую субботу и воскресенье с 18:00 до 21:00 горожане могут посетить разные площадки для отдыха в рамках уже ежегодного фестиваля «Белгородское лето». 25 июня мы прогулялись по маршруту этого фестиваля, чтобы поделиться своими впечатлениями.

Наш путь начался от входа в центральный парк. Пройдя сквозь тематическую рамку, мы с головой окунулись в «Белгородское лето». По пути нам встречались лавки с уличной едой, сувенирами ручной работы. Улицы города пестрят искусством: на Арбате находится выставка с картинами разных стилей, чуть ниже уличные музыканты уже вовсю играют на баянах.

Игра в Playstation, настольный теннис или настольные игры — любимые занятия молодежи. Около этих локаций всегда людно. Идём ниже по Арбату: здесь столики с мастер-классами по лепке и поделкам для детей.

Больше всего людей гуляют по набережной Везёлки. Здесь организаторы поставили клетки с кроликами и утятами. Дети вмиг окружили клетки и смотрели на братьев своих меньших, хлопая глазами.

Фестиваль продлится до конца лета. Как заявляют организаторы, нас ещё ждут сочные, красочные и наполненные невероятной энергетикой события.

фестиваль "Белгородское лето"
Видео: Максим Бондаренко / Bel.ru
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