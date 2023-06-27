Музыканты и Playstation под открытым небом: один день фестиваля «Белгородское лето»

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
Наш путь начался от входа в центральный парк. Пройдя сквозь тематическую рамку, мы с головой окунулись в «Белгородское лето». По пути нам встречались лавки с уличной едой, сувенирами ручной работы. Улицы города пестрят искусством: на Арбате находится выставка с картинами разных стилей, чуть ниже уличные музыканты уже вовсю играют на баянах.
Игра в Playstation, настольный теннис или настольные игры — любимые занятия молодежи. Около этих локаций всегда людно. Идём ниже по Арбату: здесь столики с мастер-классами по лепке и поделкам для детей.
Больше всего людей гуляют по набережной Везёлки. Здесь организаторы поставили клетки с кроликами и утятами. Дети вмиг окружили клетки и смотрели на братьев своих меньших, хлопая глазами.
Фестиваль продлится до конца лета. Как заявляют организаторы, нас ещё ждут сочные, красочные и наполненные невероятной энергетикой события.