Музыканты и Playstation под открытым небом: один день фестиваля «Белгородское лето»

Наш путь начался от входа в центральный парк. Пройдя сквозь тематическую рамку, мы с головой окунулись в «Белгородское лето». По пути нам встречались лавки с уличной едой, сувенирами ручной работы. Улицы города пестрят искусством: на Арбате находится выставка с картинами разных стилей, чуть ниже уличные музыканты уже вовсю играют на баянах.