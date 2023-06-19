Небольшой дождь ожидает белгородцев во вторник

Posted Сегодня, 14:54
Published Сегодня, 14:54
Modified Сегодня, 14:56
Updated Сегодня, 14:56
Во вторник, 20 июня, в Белгородской области будет переменная облачность. Ночью существенных осадков не ожидается. Температура составит +10…+15 ˚С, ветер слабый.
Днём потеплеет до +23…+28 ˚С. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Местами возможны кратковременные дожди.
В Белгороде, согласно прогнозу Гидрометцентра, во вторник будет облачно. Ночью +15 ˚С, без осадков. Днём столбик термометра поднимется до +26 ˚С, пройдёт небольшой дождь.
Согласно текущему прогнозу синоптиков, осадки в течение недели возможны в пятницу и воскресенье, 23 и 25 июня. Температура днём при этом составит от +25 ˚С до +28 ˚С.