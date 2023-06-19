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Небольшой дождь ожидает белгородцев во вторник

19 июня 2023, 14:54
Фото: 1MI
Согласно прогнозу погоды на 20 июня, осадки могут пройти днём. При этом столбик термометра поднимется до +28 ˚С, сообщили в региональном МЧС.
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Погода

Во вторник, 20 июня, в Белгородской области будет переменная облачность. Ночью существенных осадков не ожидается. Температура составит +10…+15 ˚С, ветер слабый.

Днём потеплеет до +23…+28 ˚С. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Местами возможны кратковременные дожди.

В Белгороде, согласно прогнозу Гидрометцентра, во вторник будет облачно. Ночью +15 ˚С, без осадков. Днём столбик термометра поднимется до +26 ˚С, пройдёт небольшой дождь.

Согласно текущему прогнозу синоптиков, осадки в течение недели возможны в пятницу и воскресенье, 23 и 25 июня. Температура днём при этом составит от +25 ˚С до +28 ˚С.

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#Инна Рогова#Прогноз погоды#Погода#Дождь#Общество#Белгородская область#Белгород
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