«Опасное солнце» будет светить в небе над Белгородской областью ближайшие три дня

В небе над Белгородской областью будет светить «опасное солнце». Индекс ультрафиолетового излучения достигнет шести единиц. Это значит, что необходимо избегать прямых солнечных лучей в полуденное время. При выходе на улицу лучше оставаться в тени, а перед прогулкой рекомендуется нанести солнцезащитный крем.