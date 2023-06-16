«Опасное солнце» будет светить в небе над Белгородской областью ближайшие три дня

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
В небе над Белгородской областью будет светить «опасное солнце». Индекс ультрафиолетового излучения достигнет шести единиц. Это значит, что необходимо избегать прямых солнечных лучей в полуденное время. При выходе на улицу лучше оставаться в тени, а перед прогулкой рекомендуется нанести солнцезащитный крем.
«Опасное солнце» будет светить в небе над Белгородской областью с пятницы по воскресенье. Уже с понедельника может установиться облачная погода, а индекс уменьшится.
Отметим, что это явление в ближайшие дни ожидается не только в Белгородской, но и в соседних Воронежской и Курской областях, а также в Подмосковье и Рязанской области.
Индекс ультрафиолетового излучения представляет собой шкалу от одной до 12 единиц. Отмечается, что высокий индекс опасен прежде всего для кожи и глаз.