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«Опасное солнце» будет светить в небе над Белгородской областью ближайшие три дня

16 июня 2023, 11:24
Фото: 1MI
В регионе установится тёплая погода, а индекс ультрафиолетового излучения достигнет шести единиц. При этом показателе рекомендуют избегать прямых солнечных лучей, сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр.
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Погода

В небе над Белгородской областью будет светить «опасное солнце». Индекс ультрафиолетового излучения достигнет шести единиц. Это значит, что необходимо избегать прямых солнечных лучей в полуденное время. При выходе на улицу лучше оставаться в тени, а перед прогулкой рекомендуется нанести солнцезащитный крем.

«Опасное солнце» будет светить в небе над Белгородской областью с пятницы по воскресенье. Уже с понедельника может установиться облачная погода, а индекс уменьшится.

Отметим, что это явление в ближайшие дни ожидается не только в Белгородской, но и в соседних Воронежской и Курской областях, а также в Подмосковье и Рязанской области.

Индекс ультрафиолетового излучения представляет собой шкалу от одной до 12 единиц. Отмечается, что высокий индекс опасен прежде всего для кожи и глаз.

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#Инна Рогова#Опасное солнце#Жара#Тепло#Погода#Белгородская область#Гидрометцентр
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