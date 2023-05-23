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В Белгороде начался сезон дождей

23 мая 2023, 14:11
Фото: нейросеть Midjourney
С этой среды, 24 мая, на территории Белгородской области начнутся дожди, которые продолжатся несколько ближайших дней. Об этом сообщает Гидрометцентр.
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Погода

В среду в Белгороде ожидается кратковременный дождь и облачная погода с температурой 24 градуса. Скорость ветра днём — 2 метра в секунду. В ночное время температура упадёт до 15 градусов.

В Старом Осколе днём среды ожидается дождь и 24 градуса тепла. Оптимистичней прогноз в Новом Осколе — там облачно с прояснениями, температура до 24 градусов. В Валуйках также облачно, временами дождь. Столбики термометров поднимутся до 25 градусов.

В четверг станет дождливо, температура днём 22 градуса. Осадки сохранятся до понедельника, 29 мая, порывы ветра достигнут 5 метров в секунду.

По ночам в городе прогнозируется облачность, без осадков. Средняя температура составит 12 градусов.

#Тая Некрасова#Сезон дождей#Погода#Общество
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