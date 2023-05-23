В Белгороде начался сезон дождей

В Старом Осколе днём среды ожидается дождь и 24 градуса тепла. Оптимистичней прогноз в Новом Осколе — там облачно с прояснениями, температура до 24 градусов. В Валуйках также облачно, временами дождь. Столбики термометров поднимутся до 25 градусов.