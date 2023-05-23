В Белгороде начался сезон дождей

Posted Сегодня, 14:11
Published Сегодня, 14:11
Modified Сегодня, 14:13
Updated Сегодня, 14:13
В среду в Белгороде ожидается кратковременный дождь и облачная погода с температурой 24 градуса. Скорость ветра днём — 2 метра в секунду. В ночное время температура упадёт до 15 градусов.
В Старом Осколе днём среды ожидается дождь и 24 градуса тепла. Оптимистичней прогноз в Новом Осколе — там облачно с прояснениями, температура до 24 градусов. В Валуйках также облачно, временами дождь. Столбики термометров поднимутся до 25 градусов.
В четверг станет дождливо, температура днём 22 градуса. Осадки сохранятся до понедельника, 29 мая, порывы ветра достигнут 5 метров в секунду.
По ночам в городе прогнозируется облачность, без осадков. Средняя температура составит 12 градусов.