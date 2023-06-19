Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:03

Published Сегодня, 15:03

Modified Сегодня, 15:05

Updated Сегодня, 15:05

Изображение материала

Белгородская область получит 851,5 млн рублей на развитие сёл

19 июня 2023, 15:03
Фото: 1MI
Деньги предусмотрены на 2023–2024 гг. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Белгородская область получит 851 млн 548 тыс. 400 рублей на развитие сельских территорий (на 2023 год — 542 млн рублей, на 2024 год — 308 млн рублей). Распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Курская область получит 580 млн рублей, а Воронежская — 1,1 млрд рублей.

За счёт этих средств в регионах построят и обновят дома культуры, объекты коммунальной инфраструктуры, детские сады и школы. На средства субсидий также построят и приобретут дома для нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Кроме того, будет проложено 11,2 км сетей газоснабжения, 14,7 км сетей водоснабжения, 9,9 км электроснабжения и более 26 км дорог.

Читайте также:
Пострадавшие, сёла без света и разрушения: последствия обстрелов Белгородской областиБелгородская область получила 123 млн рублей на строительство домов культурыВ Белгородской области отремонтировали дома культуры в семи районах
#Сёла#Развитие#Федеральные субсидии#Экономика#Белгородская область#Михаил мишустин#Алина Харина
Подпишитесь
Посмотрите на этих собак: они оставались без хозяев в Шебекино во время обстрелов
Сегодня, 12:39
Москалькова предложила создать соцпакет помощи пострадавшим от обстрелов белгородцам
Сегодня, 11:45
120 белгородцев из приграничья не могут получить выплаты из-за другой прописки
Сегодня, 10:10
«Первое ощущение — надо бежать в подвал»: очевидцы рассказали об обстреле Валуек
Сегодня, 12:13
Гладков рассказал, в каком формате начнётся новый учебный год в Белгородской области
Сегодня, 06:32
Сельхозпредприятие пострадало при новом обстреле Валуйского горокруга
Сегодня, 14:29