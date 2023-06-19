Белгородская область получит 851,5 млн рублей на развитие сёл

Posted Сегодня, 15:03
Published Сегодня, 15:03
Modified Сегодня, 15:05
Updated Сегодня, 15:05
Белгородская область получит 851 млн 548 тыс. 400 рублей на развитие сельских территорий (на 2023 год — 542 млн рублей, на 2024 год — 308 млн рублей). Распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Курская область получит 580 млн рублей, а Воронежская — 1,1 млрд рублей.
За счёт этих средств в регионах построят и обновят дома культуры, объекты коммунальной инфраструктуры, детские сады и школы. На средства субсидий также построят и приобретут дома для нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Кроме того, будет проложено 11,2 км сетей газоснабжения, 14,7 км сетей водоснабжения, 9,9 км электроснабжения и более 26 км дорог.