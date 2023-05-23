Пострадавшие, сёла без света и разрушения: последствия обстрелов Белгородской области

Накануне муниципалитет обстреляли 25 раз. Восемь миномётных снарядов выпустили по селу Терезовка, но никто не пострадал. Разрушений нет. Новая Таволжанка дважды попала под артобстрел, в двух домах посечены фасады и заборы, пострадавших нет. В этом же селе беспилотник сбросил взрывное устройство, однако обошлось без последствий.