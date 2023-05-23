Пострадавшие, сёла без света и разрушения: последствия обстрелов Белгородской области

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
Губернатор Вячеслав Гладков опубликовал ежедневную сводку обстрелов Белгородской области. Наиболее тяжёлая ситуация наблюдается в Грайворонском горокруге, где пострадали в общей сложности 12 человек.
Грайворонский горокруг
В регионе в связи с проникновением ДРГ 22 мая ввели режим контртеррористической операции. Зачистка территорий продолжается. Фактически отселили жителей Грайворона, Новостроевки, Горьковского, Безымено, Мокрой Орловки, Глотова, Горы-Подол, Замостья, Сподарюшино.
С самого утра вчерашнего дня Головчино, Антоновка, Козинка, Сподарюшино, Гора-Подол, Глотово, Замостье, Безымено, Заречье, Грайворон, Мокрая Орловка, Новостроевка были как под миномётными, так и под артиллерийскими обстрелами. По данным губернатора, РСЗО были по домам, а с квадрокоптеров сбрасывались взрывные устройства.
В результате ряда происшествий ранения получили 12 мирных жителей, в 29 домах и трёх машинах зафиксировали повреждения. Света нет в 14 населённых пунктах. К восстановительным работам приступят, когда позволит оперативная обстановка.
Шебекинский горокруг
Накануне муниципалитет обстреляли 25 раз. Восемь миномётных снарядов выпустили по селу Терезовка, но никто не пострадал. Разрушений нет. Новая Таволжанка дважды попала под артобстрел, в двух домах посечены фасады и заборы, пострадавших нет. В этом же селе беспилотник сбросил взрывное устройство, однако обошлось без последствий.
В Шебекино дважды прилетело по пограничному пункту пропуска. Также взрывное устройство сбросили с БПЛА на участке автодорожной развязки — без разрушений и раненых. В село Середа попали десять снарядов, посекло фасады трёх домов.
Белгородский район
Белрайон попал под обстрел 15 раз. В Никольском сбили беспилотник. По Журавлёвке выпустили 14 артиллерийских снарядов. Никто не пострадал. Разрушений тоже не зафиксировали.
Борисовский район
По хутору Лозовая Рудка выпустили миномётные снаряды — без последствий. С БПЛА сбросили два взрывных устройства. В Борисовке пострадали административное здание и частный дом. Там пробило кровли.
Валуйский горокруг
В село Старый Хутор выпустили пять снарядов. Разрушений нет, как и пострадавших.