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Белгородская область получила 123 млн рублей на строительство домов культуры

Сегодня, 04:55
Фото: 1MI
Региону выделили дополнительные средства на ремонт и строительство Домов культуры, сообщает Вячеслав Гладков.
Сюжет
Бюджет

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своих страницах в соцсетях о выделении региону дополнительных средств на капитальный ремонт и строительство Домов культуры.

Нам выделили дополнительные деньги на капитальный ремонт и строительство Домов культуры. Так, в селе Подольхи Новооскольского округа и п. Мичуринский Корочанского района построим ДК. В трёх районах, Новооскольском, Волоконовском и Шебекинском, будут капитально отремонтированы три Дома культуры.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Отметим, что всего на эти цели будет потрачено 180 млн рублей, из них 123 млн рублей — поддержка федерального бюджета.  

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#Александра Склярова#Бюджет#Культура#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Строительство#Капитальный ремонт
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