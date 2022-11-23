Белгородская область получила 123 млн рублей на строительство домов культуры

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своих страницах в соцсетях о выделении региону дополнительных средств на капитальный ремонт и строительство Домов культуры.
Нам выделили дополнительные деньги на капитальный ремонт и строительство Домов культуры. Так, в селе Подольхи Новооскольского округа и п. Мичуринский Корочанского района построим ДК. В трёх районах, Новооскольском, Волоконовском и Шебекинском, будут капитально отремонтированы три Дома культуры.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Отметим, что всего на эти цели будет потрачено 180 млн рублей, из них 123 млн рублей — поддержка федерального бюджета.