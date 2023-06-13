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В Белгородскую область направили 1,8 млрд рублей в помощь жителям приграничья

13 июня 2023, 14:56
Фото: 1MI
В качестве материальной помощи для пострадавших в обстрелах уже направили 1,8 млрд рублей из резервного фонда. Об этом заявил Владимир Путин в ходе встречи с военкорами.
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СВО

Владимир Путин, отвечая на вопрос военного корреспондента, заявил, что всем людям из обстреливаемого приграничья будет оказана материальная поддержка. Средства предусмотрены, они поступят из резервного фонда правительства РФ.

По словам президента, правительство находится в постоянной связи с главами приграничных регионов. В Белгородскую область направят общую помощь в размере 3,5 млрд рублей. Из них 1,8 млрд уже поступили в бюджет региона.

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#Таисия Некрасова#Приграничье#Материальная помощь#Федеральная помощь#Дотации#Пострадавшие#Общество#Спецоперация#Экономика#СВО#Эксклюзив#Белгородская область#Москва#Владимир Путин
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