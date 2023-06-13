В Белгородскую область направили 1,8 млрд рублей в помощь жителям приграничья

Posted Сегодня, 14:56
Published Сегодня, 14:56
Modified Сегодня, 14:58
Updated Сегодня, 14:58
Владимир Путин, отвечая на вопрос военного корреспондента, заявил, что всем людям из обстреливаемого приграничья будет оказана материальная поддержка. Средства предусмотрены, они поступят из резервного фонда правительства РФ.
По словам президента, правительство находится в постоянной связи с главами приграничных регионов. В Белгородскую область направят общую помощь в размере 3,5 млрд рублей. Из них 1,8 млрд уже поступили в бюджет региона.