Дожди, грозы и сильный ветер встретят белгородцев в пятницу

Согласно текущему прогнозу, дождь в Белгороде ожидается и в субботу. Небольшие осадки пройдут при +28 ˚С днём. К концу недели в городе похолодает до +20 ˚С. Нерабочий понедельник тоже тёплым не будет — до +18 ˚С и дождь.