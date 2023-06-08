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Posted Сегодня, 13:05

Published Сегодня, 13:05

Modified Сегодня, 13:07

Updated Сегодня, 13:07

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Дожди, грозы и сильный ветер встретят белгородцев в пятницу

8 июня 2023, 13:05
Фото: 1MI
Порывы ветра при грозах днём могут достигать 17 м/с. При этом столбик термометра поднимется до +28 ˚С, сообщили в региональном МЧС.
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Погода

В пятницу, 9 июня, ожидается облачная с прояснениями погода. Дождь, судя по прогнозу синоптиков, задержится: в отдельных районах пройдут небольшие осадки. Днём их будут сопровождать грозы.

Температура ночью составит +13…+15 ˚С. Днём потеплеет до +23…+28 ˚С. В тёмное время суток ожидается слабый ветер. Днём же его порывы при грозах могут достигнуть 17 м/с.

В Белгороде, согласно прогнозу Гидрометцентра, в ночь на пятницу пройдёт небольшой кратковременный дождь при +15 ˚С. Днём осадки не прекратятся, но потеплеет до +27 ˚С.

Согласно текущему прогнозу, дождь в Белгороде ожидается и в субботу. Небольшие осадки пройдут при +28 ˚С днём. К концу недели в городе похолодает до +20 ˚С. Нерабочий понедельник тоже тёплым не будет — до +18 ˚С и дождь.

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#Инна Рогова#Погода#Прогноз погоды#Дождь#Гроза#Сильный ветер#Общество#Белгородская область#Белгород#Гидрометцентр
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