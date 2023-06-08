Дожди, грозы и сильный ветер встретят белгородцев в пятницу

Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
В пятницу, 9 июня, ожидается облачная с прояснениями погода. Дождь, судя по прогнозу синоптиков, задержится: в отдельных районах пройдут небольшие осадки. Днём их будут сопровождать грозы.
Температура ночью составит +13…+15 ˚С. Днём потеплеет до +23…+28 ˚С. В тёмное время суток ожидается слабый ветер. Днём же его порывы при грозах могут достигнуть 17 м/с.
В Белгороде, согласно прогнозу Гидрометцентра, в ночь на пятницу пройдёт небольшой кратковременный дождь при +15 ˚С. Днём осадки не прекратятся, но потеплеет до +27 ˚С.
Согласно текущему прогнозу, дождь в Белгороде ожидается и в субботу. Небольшие осадки пройдут при +28 ˚С днём. К концу недели в городе похолодает до +20 ˚С. Нерабочий понедельник тоже тёплым не будет — до +18 ˚С и дождь.