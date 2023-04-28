При отсутствии дождей противопожарный режим в Белгородской области продлят до осени

Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
По словам чиновника, особый противопожарный режим ввели на территории Белгородской области 20 апреля. Он продлится до 10 мая. Но согласно действующему законодательству, региональные власти могут его продлить на 21 день.
При сохранении устойчивой сухой погоды, отсутствии обильных осадков и при сохранении высокого класса опасности по пожарной безопасности территории мы можем продлевать особый противопожарный режим каждые 21 день.
Роман Татаринцев
Татаринцев добавил, что данный режим будет продлеваться до момента наступления устойчивого влажного периода и снижения класса опасности возникновения пожаров.