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При отсутствии дождей противопожарный режим в Белгородской области продлят до осени

28 апреля 2023, 12:17
Фото: 1MI
Запретить белгородцам посещать леса могут ещё на 21 день. Всё будет зависеть от погодных условий, сообщил врио министра природопользования области Роман Татаринцев.

По словам чиновника, особый противопожарный режим ввели на территории Белгородской области 20 апреля. Он продлится до 10 мая. Но согласно действующему законодательству, региональные власти могут его продлить на 21 день.

При сохранении устойчивой сухой погоды, отсутствии обильных осадков и при сохранении высокого класса опасности по пожарной безопасности территории мы можем продлевать особый противопожарный режим каждые 21 день.
Роман Татаринцев

Татаринцев добавил, что данный режим будет продлеваться до момента наступления устойчивого влажного периода и снижения класса опасности возникновения пожаров.

В Белгородской области будет усилена охрана лесов от пожаров
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#Лес#Протипожарный режим#Постановление#Продлить#Город#Белгородская область#Роман Татаринцев#Кристина Семенчук
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