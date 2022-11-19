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Из-за сильного ветра и наледи в Белгороде упали ветки и деревья

Вчера, 18:56
Фото: t.me/zhest_belgorod
По словам врио мэра Белгорода Валентина Демидова, за сегодня упавших веток и деревьев насчитали порядка 18.
Сюжет
Погода

Врио мэра Белгорода Валентин Демидов рассказал в своих соцсетях, что за 19 ноября в городе насчитали 18 случаев упавших веток и деревьев из-за наледи и сильного ветра. В двух случаях были повреждены автомобили. 

Практически все заявки отработаны. Осталось две – по ним уберут ветки и деревья к завтрашнему дню.
Валентин Демидов, врио мэра Белгорода

Также исполняющий обязанности мэра отметил, что 19 ноября уборкой дорог занимались 168 работников Белгорблагоустройства. За чистотой дорог продолжит следить ночная смена с 57 единицами техники.

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#Александра Склярова#Город#Погода#Белгород#Валентин Демидов#Ветка#Упавшие деревья
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