Из-за сильного ветра и наледи в Белгороде упали ветки и деревья

Врио мэра Белгорода Валентин Демидов рассказал в своих соцсетях, что за 19 ноября в городе насчитали 18 случаев упавших веток и деревьев из-за наледи и сильного ветра. В двух случаях были повреждены автомобили.
Практически все заявки отработаны. Осталось две – по ним уберут ветки и деревья к завтрашнему дню.
Валентин Демидов, врио мэра Белгорода
Также исполняющий обязанности мэра отметил, что 19 ноября уборкой дорог занимались 168 работников Белгорблагоустройства. За чистотой дорог продолжит следить ночная смена с 57 единицами техники.