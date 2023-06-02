Белгородский педагог-психолог: Не нужно ограждать ребёнка от всех сложностей

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
— Нужно ли защищать своего ребёнка?
— Желательно научить ребёнка «защищаться», дать ему моральную опору, поддержку, доверие и возможность доверять другим. С детства сформировать здоровые личные границы, чтобы он во взрослой жизни мог сказать «нет», разграничивать «так со мной поступать нельзя». Чтобы он мог постоять за себя и сохранить моральное равновесие даже в трудных жизненных ситуациях.
— Какие ошибки в данном случае могут быть в поведении родителей?
— Не нужно ограждать ребёнка от всех сложностей, от взаимодействия с другими людьми. Пытаться уберечь его от всего, что может с ним случиться. Лучше быть рядом и вовремя поддержать, помочь справиться с трудностями, успокоить и выслушать, подать пример.
Частой проблемой становится ситуация, когда ребёнка ограничивают во взаимодействии с внешним миром, он привыкает «держаться за мамину юбку», вырастает инфантильным и несамостоятельным. Конфликты с другими детьми во дворе, в детском саду глубоко травмируют его. Он обращается за защитой к маме каждый раз, потому что не знает, как самому отстоять свои интересы и границы.
Другая проблема: родители формируют непродуктивные формы реагирования в конфликтах. Папы часто учат мальчишек «бить первым», «драться сразу, чтобы боялись» и т. д. Отвечать агрессией на агрессию — не тот навык, который решит проблемы ребёнка в будущем. Навык коммуникации ему пригодится больше.
— Какие чувства испытывает ребёнок, которого не защитили, не помогли, не поддержали родные и близкие люди?
— Как правило, это отчаяние, ощущение тотального одиночества, негодование, затем злость и агрессия. Эти чувства он может направить как вовне — на окружающих, так и внутрь.
— Какие последствия могут быть после перенесённых эмоций?
Аутоагрессия — это очень опасное состояние. Ребёнок задаётся вопросом «Почему так?» и находит причину в себе: «Может быть, я плохой?», «Может быть, мама меня не любит, если не защитила, оттолкнула?», «Достоин ли я вообще чьей-то любви?». В этой ситуации действительно необходимо дать поддержку и эмоциональную защиту маленькому человеку. Не бросаться решать проблему, а проанализировать: «Могу ли я помочь своему ребёнку решить ситуацию самостоятельно?». Вместе с ним обсудить и сделать выводы из неё.
— Какие советы можно дать родителям о том, как укрепить самооценку и уверенность ребёнка в себе?
Эти качества закладываются в детстве родителями. Будьте внимательны к своему ребёнку, будьте справедливы. Говорите с ним о том, что его тревожит. Доверяйте ему — и он научится доверять вам. Будьте его опорой и поддержкой. Принимайте его, даже когда он неправ, даже когда он злится, совершает ошибки. Всегда будьте на его стороне и говорите, что любите его.
Помогите исправить его ошибку, дайте мудрый совет. Научите самостоятельно нести ответственность за свои действия. Тогда он будет делиться с вами и болью, и радостями, не бояться сказать, что где-то что-то натворил. А сможет защитить свои интересы, не утратив доверие к миру.