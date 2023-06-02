Белгородский педагог-психолог: Не нужно ограждать ребёнка от всех сложностей

Эти качества закладываются в детстве родителями. Будьте внимательны к своему ребёнку, будьте справедливы. Говорите с ним о том, что его тревожит. Доверяйте ему — и он научится доверять вам. Будьте его опорой и поддержкой. Принимайте его, даже когда он неправ, даже когда он злится, совершает ошибки. Всегда будьте на его стороне и говорите, что любите его.