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Массовых мероприятий на День защиты детей в белгородском приграничье не будет

31 мая 2023, 18:11
Фото: 1MI
Губернатор не давал команды на их проведение. Связано такое решение со сложной оперативной обстановкой.
Сюжет
Дети

Жительница региона сообщила губернатору во время расширенного прямого эфира, что в некоторых приграничных районах планируется проводить мероприятия ко Дню защиты детей.

Женщина понимает, что дети соскучились по общению, однако она выразила неуверенность насчёт разумности такого решения, ведь сейчас в регионе крайне неспокойно из-за ежедневных обстрелов.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков со словами белгородки согласился.

Я с вами согласен. Не в курсе насчёт массовых мероприятий в приграничных районах. Буду благодарен, если Вы расскажете мне, где они запланированы, потому что команд таких не было.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
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#Александра Склярова#Мероприятия#День защиты детей#Общество#Дети#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Приграничье
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