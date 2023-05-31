Массовых мероприятий на День защиты детей в белгородском приграничье не будет

Posted Сегодня, 18:11
Published Сегодня, 18:11
Modified Сегодня, 18:13
Updated Сегодня, 18:13
Жительница региона сообщила губернатору во время расширенного прямого эфира, что в некоторых приграничных районах планируется проводить мероприятия ко Дню защиты детей.
Женщина понимает, что дети соскучились по общению, однако она выразила неуверенность насчёт разумности такого решения, ведь сейчас в регионе крайне неспокойно из-за ежедневных обстрелов.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков со словами белгородки согласился.
Я с вами согласен. Не в курсе насчёт массовых мероприятий в приграничных районах. Буду благодарен, если Вы расскажете мне, где они запланированы, потому что команд таких не было.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области