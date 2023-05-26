Орловский губернатор решил не раскрывать сумму своих доходов

Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
Губернатор Орловской области Андрей Клычков наряду с депутатами и сенаторами решил «засекретить» декларацию своих доходов. Так же поступили и другие главы российских регионов.
Не публиковать информацию о доходах позволяет закон, подписанный президентом Владимиром Путиным в декабре 2022 года. Декларации чиновники и представители власти обязаны предоставить в виде обобщённой информации, но выкладывать их в публичный доступ теперь необязательно.
Как пояснил советник губернатора Андрей Лежнев, президентский указ запрещает публиковать сведения о доходах, «если ты выезжал в зону спецоперации». По словам советника, это запрещено, и поэтому Клычков, наверное, не будет обнародовать декларацию.
Однако не все главы регионов отказались публиковать данные о доходах. В их число вошли губернаторы Тувы Владислав Ховалыга, Новгородской области Андрей Никитин, Камчатского края Владимир Солодов.