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Орловский губернатор решил не раскрывать сумму своих доходов

26 мая 2023, 13:05
Фото: 1MI
Многие главы российских регионов, как сенаторы с депутатами, отказались от публикации деклараций о доходах. Этим правом воспользовался орловский губернатор Андрей Клычков, пишет Орелtimes.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков наряду с депутатами и сенаторами решил «засекретить» декларацию своих доходов. Так же поступили и другие главы российских регионов.

Не публиковать информацию о доходах позволяет закон, подписанный президентом Владимиром Путиным в декабре 2022 года. Декларации чиновники и представители власти обязаны предоставить в виде обобщённой информации, но выкладывать их в публичный доступ теперь необязательно.

Срок подачи деклараций о доходах у губернаторов завершился 30 апреля. Губернатор Клычков не стал размещать свою, воспользовавшись соответствующим правом, пишет издание со ссылкой на «Ведомости».

Как пояснил советник губернатора Андрей Лежнев, президентский указ запрещает публиковать сведения о доходах, «если ты выезжал в зону спецоперации». По словам советника, это запрещено, и поэтому Клычков, наверное, не будет обнародовать декларацию.

Однако не все главы регионов отказались публиковать данные о доходах. В их число вошли губернаторы Тувы Владислав Ховалыга, Новгородской области Андрей Никитин, Камчатского края Владимир Солодов.

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#Наталья Корявых#Губернатор#Общество#Орловская область#Андрей Клычков#Доходы#Декларация#Закон
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