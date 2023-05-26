Орловский губернатор решил не раскрывать сумму своих доходов

Не публиковать информацию о доходах позволяет закон, подписанный президентом Владимиром Путиным в декабре 2022 года. Декларации чиновники и представители власти обязаны предоставить в виде обобщённой информации, но выкладывать их в публичный доступ теперь необязательно.