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Posted Сегодня, 13:52

Published Сегодня, 13:52

Modified Сегодня, 13:54

Updated Сегодня, 13:54

В облдуме упростили порядок предоставления сведений о доходах белгородских депутатов

16 февраля 2023, 13:52
Фото: 1MI
Вопрос был рассмотрен во время 29-го заседения думы.

Депутаты поддержали решение упростить порядок предоставления депутатами облдумы, осуществляющими депутатскую деятельность без отрыва от основной деятельности, сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.

Декларацию депутаты будут предоставлять в течение четырёх месяцев со дня избрания, передачи вакантного депутатского мандата, а также в случае, если в течение отчётного года был приобретён земельный участок и другие объекты недвижимости, транспортное средство, ценные бумаги, доли участия, цифровые финансовые активы, цифровые валюты на общую сумму, превышающую его доходы и супруги (супруга) за три предшествующие года.

Если такие сделки депутат не совершал, в комиссию облдумы должно быть направлено соответствующее уведомление.

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#Алина Харина#Депутаты#Доходы#Общество#Белгородская область
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