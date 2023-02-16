В облдуме упростили порядок предоставления сведений о доходах белгородских депутатов

Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
Депутаты поддержали решение упростить порядок предоставления депутатами облдумы, осуществляющими депутатскую деятельность без отрыва от основной деятельности, сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.
Декларацию депутаты будут предоставлять в течение четырёх месяцев со дня избрания, передачи вакантного депутатского мандата, а также в случае, если в течение отчётного года был приобретён земельный участок и другие объекты недвижимости, транспортное средство, ценные бумаги, доли участия, цифровые финансовые активы, цифровые валюты на общую сумму, превышающую его доходы и супруги (супруга) за три предшествующие года.
Если такие сделки депутат не совершал, в комиссию облдумы должно быть направлено соответствующее уведомление.