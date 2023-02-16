В облдуме упростили порядок предоставления сведений о доходах белгородских депутатов

Декларацию депутаты будут предоставлять в течение четырёх месяцев со дня избрания, передачи вакантного депутатского мандата, а также в случае, если в течение отчётного года был приобретён земельный участок и другие объекты недвижимости, транспортное средство, ценные бумаги, доли участия, цифровые финансовые активы, цифровые валюты на общую сумму, превышающую его доходы и супруги (супруга) за три предшествующие года.