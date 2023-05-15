До конца года во всех районах Белгородской области появятся по три площадки для собак

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
Как отметил губернатор в ходе оперсовещания, на уровне глав вопросы о бездомных животных не вынесены в повестку дня.
Приюты для животных ставит область, они как подарки. Больших акций тоже нет. Какой-то активности нет. Оцениваю по детским садам и школам.
Вячеслав Гладков
Судя по реестру о размещении площадок для выгула собак, по факту на сегодняшний день ни одной локации нет в Алексеевском, Валуйском горокругах, Борисовском, Волоконовском районах. Семь есть в Белгороде, а в Белгородском районе — три. Подробнее на слайде:
Вот ещё один показатель, уважаемые главы. Не заморачиваетесь. Вчера на встречу с зоозащитниками кто из глав пришёл? Ни одного человека. Если вы думаете, что за население отвечаю только я один, то вы ошибаетесь. Открывайте закон и почитайте. Если вы считаете, что безопасность людей — это пустые слова. Как показывает практика, если вы не занимаетесь этой проблемой, она начинает заниматься вами. Не будем защищать и уговаривать.
Вячеслав Гладков
По итогам губернатор поручил до конца года оборудовать в каждом муниципалитете по три сертифицированных площадки для выгула как больших, так и маленьких собак. При этом глава региона отметил, что нужно учитывать, сельская это территория или городская.
Чтобы обезопасить людей нужно создать условия. И делать это не там, где люди не живут, а там, где есть потребность в выгуле собак. И так, чтобы это не перекликалось с общественными пространствами, чтобы это было безопасно. Нужно собрать людей и спросить. Средства у вас есть, никто давать их не будет.
Вячеслав Гладков