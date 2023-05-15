До конца года во всех районах Белгородской области появятся по три площадки для собак

Судя по реестру о размещении площадок для выгула собак, по факту на сегодняшний день ни одной локации нет в Алексеевском, Валуйском горокругах, Борисовском, Волоконовском районах. Семь есть в Белгороде, а в Белгородском районе — три. Подробнее на слайде: