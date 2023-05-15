Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:27

Published Сегодня, 13:27

Modified Сегодня, 13:29

Updated Сегодня, 13:29

Изображение материала

До конца года во всех районах Белгородской области появятся по три площадки для собак

15 мая 2023, 13:27
Фото: 1MI
Такое поручение руководителям муниципалитетов дал глава региона Вячеслав Гладков. При этом количество площадок для выгула животных будет зависеть от типа территории: сельская или городская.

Как отметил губернатор в ходе оперсовещания, на уровне глав вопросы о бездомных животных не вынесены в повестку дня.

Приюты для животных ставит область, они как подарки. Больших акций тоже нет. Какой-то активности нет. Оцениваю по детским садам и школам.
Вячеслав Гладков

Судя по реестру о размещении площадок для выгула собак, по факту на сегодняшний день ни одной локации нет в Алексеевском, Валуйском горокругах, Борисовском, Волоконовском районах. Семь есть в Белгороде, а в Белгородском районе — три. Подробнее на слайде:

Фото: Из оперсовещания правительства области
Вот ещё один показатель, уважаемые главы. Не заморачиваетесь. Вчера на встречу с зоозащитниками кто из глав пришёл? Ни одного человека. Если вы думаете, что за население отвечаю только я один, то вы ошибаетесь. Открывайте закон и почитайте. Если вы считаете, что безопасность людей — это пустые слова. Как показывает практика, если вы не занимаетесь этой проблемой, она начинает заниматься вами. Не будем защищать и уговаривать.
Вячеслав Гладков

По итогам губернатор поручил до конца года оборудовать в каждом муниципалитете по три сертифицированных площадки для выгула как больших, так и маленьких собак. При этом глава региона отметил, что нужно учитывать, сельская это территория или городская.

Чтобы обезопасить людей нужно создать условия. И делать это не там, где люди не живут, а там, где есть потребность в выгуле собак. И так, чтобы это не перекликалось с общественными пространствами, чтобы это было безопасно. Нужно собрать людей и спросить. Средства у вас есть, никто давать их не будет.
Вячеслав Гладков
Собачники или шашлыки: в Белгороде обсудили устройство площадки для выгула собак
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгородской области создадут площадки для выгула собакВ Белгороде отремонтируют площадку для выгула собак в микрорайоне Новая жизньНа ремонт белгородских площадок для выгула собак уйдёт более 3 млн рублей
#Кристина Семенчук#Площадка для выгула#Главы#Районы#Обустройство#Город#Губернатор#Белгородская область#Григорий гладков#Вячеслав Гладков
Подпишитесь
База отдыха получила повреждения после обстрела Белгородской области
Сегодня, 14:37
Оплачивайте электроэнергию через СБП!
Сегодня, 14:25
Питерские Фуглаевы из Белгорода: кто владеет землёй на месте камышитового завода
Сегодня, 14:13
От «А» до «М»: сколько первоклассников будут набирать в школы Белгородской области
Сегодня, 14:49
Владельцы Белгородской области. Губернатор Гладков
Сегодня, 12:56
Пострадавшие от обстрелов белгородцы получат выплаты от российского Красного Креста
Сегодня, 14:42