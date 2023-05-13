Собачники или шашлыки: в Белгороде обсудили устройство площадки для выгула собак

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12 мая в Белгороде представители управы №2 и мэрии областного центра обсудили с жителями установку площадки для выгула собак. Судя по проекту, она могла появиться напротив дома №43 по бульвару Юности. Это зелёная зона, которая граничит с урочищем Армячий лог.
На слушания пришли порядка 20 человек из близлежащих домов. Мнения людей разделились. К примеру, житель дома №43 по бульвару Юности отметил, что переживает за своих детей, с которыми он ходит в магазин (он расположен в непосредственной близости от предлагаемого места строительства площадки). А ещё горожане подчеркнули, что на этой территории они отдыхают. К тому же лающие собаки, с которыми будут гулять в пять утра на площадке, будут будить жильцов, чьи окна выходят не во двор.
Спальный жилой район. Люди против. Иногда сюда приходят дети, люди жарят шашлыки. Хоть какая-то зелёная зона. А так здесь будет вольер для собак. Одно место предложили и по факту его предоставили. Других альтернатив нет. Я не против собак, но у людей, у которых окна выходят на сторону лога, сказали, что здесь им собак не нужно. Я думаю, что если альтернативу предложат, народ поддержит.
Александр Зиновьев, председатель совета дома №43 по бульвару Юности
Владельцы же собак рассказали, что им негде выгуливать своих питомцев. И специальное место для этого необходимо.
Гуляю с собакой, одни реагируют нормально, а другие возмущаются, что мы гуляем с собаками во дворах. Мы хотим площадку, она нужна. Места, где нам быть с собаками, у нас нет. Нужно искать компромисс.
Жительница микрорайона
Как сообщили представители управы, для площадки рассматривали различные варианты. Но подходящей оказалась только одна локация — именно эта зелёная территория является муниципальной и находится в не менее 40 метрах от домов, что соответствует требованиям.
Согласно типовому проекту, площадка для собак будет состоять из двух зон: для дрессировки и выгула. Территория по периметру будет окружена забором высотой 2-2,5 метра. Из элементов благоустройства: лавочки и урны.
Однако 80% жителей высказались против строительства на данной территории и предложили оборудовать на этом месте или парковку, или место для отдыха, или детскую площадку.
В ходе обсуждения были предложены другие локации. Одна на ул. Есенина, но там проходит линия электропередач, а вторая — открытый паркинг около школы №50, но, как выяснилось, данная территория находится в аренде до 2026 года.
В рамках размещения площадки для выгула собак была предложена территория, которая находится в распоряжении города Белгорода в районе бульвара Юности. Проведён опрос жителей. Граждане высказались против размещения данной площадки на этой территории. Будем прорабатывать альтернативные варианты в микрорайоне. Но земля в микрорайоне в ограниченном количестве, либо она обременена сетями.
Андрей Лисицкий, начальник управления земельных отношений администрации Белгорода
По итогам очередные обсуждения состояться в конце мая. Городские власти рассмотрят возможность строительства площадки в районе гаражных кооперативов или на улице Есенина вблизи детского сада «Антошка».