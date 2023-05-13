Собачники или шашлыки: в Белгороде обсудили устройство площадки для выгула собак

На слушания пришли порядка 20 человек из близлежащих домов. Мнения людей разделились. К примеру, житель дома №43 по бульвару Юности отметил, что переживает за своих детей, с которыми он ходит в магазин (он расположен в непосредственной близости от предлагаемого места строительства площадки). А ещё горожане подчеркнули, что на этой территории они отдыхают. К тому же лающие собаки, с которыми будут гулять в пять утра на площадке, будут будить жильцов, чьи окна выходят не во двор.