В Белгородской области создадут площадки для выгула собак

Также губернатор поручил муниципалитетам сделать площадки для выгула собак: «Если вы думаете, что эту проблему будет решать областной бюджет, я вам скажу, что нет. Поручение — в течение апреля, мая, провести общественные обсуждения, определить площадки. Если где-то скажете, что это не требуется, — может, это так и есть. В сельских районах такой большой проблемы нет. Мне хотелось, чтобы доложили о конкретных местах вблизи МКД. Делать площадки на окраине, в промзоне — это пустая трата времени и денег».