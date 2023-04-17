В Белгородской области создадут площадки для выгула собак

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
По словам замгубернатора Юлии Щедриной, Прохоровскому, Ивнянскому, Ракитянскому, Волоконовскому и Красногвардейскому району, а также Яковлевскому и Алексеевскому гороругам необходимо ставить чёткие сроки мероприятий по отлову и раздаче бездомных животных. Белгороду, Борисовке и Шебекино замгубернатора предложила заняться просветительской деятельностью, связанной с бездомными животными.
Больше всего вопросов и обращений связано с тем, что у нас животные чипированные находятся на улице. Населению некоторые моменты необходимо разъяснять и объяснять — что это за программа, чтобы у людей было меньше опасений.
Юлия Щедрина
Вячеслав Гладков подчеркнул, что в первую очередь необходимо работать с детьми через допобразование и кружки.
Мне хотелось бы услышать алгоритм этих действий. Вопрос очень важный. Когда по другим регионам происходят трагедии, это катастрофа. Мы не должны такого допустить.
Вячеслав Гладков
Также губернатор поручил муниципалитетам сделать площадки для выгула собак: «Если вы думаете, что эту проблему будет решать областной бюджет, я вам скажу, что нет. Поручение — в течение апреля, мая, провести общественные обсуждения, определить площадки. Если где-то скажете, что это не требуется, — может, это так и есть. В сельских районах такой большой проблемы нет. Мне хотелось, чтобы доложили о конкретных местах вблизи МКД. Делать площадки на окраине, в промзоне — это пустая трата времени и денег».