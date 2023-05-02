Белгородцев ожидает короткая рабочая неделя

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
Белгородцев ждёт короткая рабочая неделя. Рабочие дни будут со 2 по 5 мая. 6, 7, 8 и 9 мая — выходные. 8 мая будет нерабочим из-за переноса выходного воскресенья, 8 января.
Следующие длинные выходные будут связаны с празднованием Дня России. Отдых продлится три дня — с 10 по 12 июня. В этом году праздник выпал на понедельник. Затем длинные выходные ожидаются в ноябре.
В Белгородской области также сделали выходной на 12 июля — в годовщину танкового сражения под Прохоровкой. Региональная дата действует с 2020 года.