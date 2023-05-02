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Белгородцев ожидает короткая рабочая неделя

2 мая 2023, 07:04
Фото: 1MI
Рабочие дни будут со 2 по 5 мая, а затем ожидается четыре выходных. Следующие длинные выходные ждут россиян в июне.

Белгородцев ждёт короткая рабочая неделя. Рабочие дни будут со 2 по 5 мая. 6, 7, 8 и 9 мая — выходные. 8 мая будет нерабочим из-за переноса выходного воскресенья, 8 января.

Следующие длинные выходные будут связаны с празднованием Дня России. Отдых продлится три дня — с 10 по 12 июня. В этом году праздник выпал на понедельник. Затем длинные выходные ожидаются в ноябре.

В Белгородской области также сделали выходной на 12 июля — в годовщину танкового сражения под Прохоровкой. Региональная дата действует с 2020 года. 

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Общество#Длинные выходные#9 мая#День Победы
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